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اقتصاد

البترول: حققنا مؤشرات اقتصادية عالية بفعل البرنامج الحكومي

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:59 ص
وزارة البترول
وزارة البترول
مايكل عياد
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إن مصر استطاعت أن تحقق مؤشرات اقتصادية عالية نتيجة لتنفيذ الحكومة المصرية برنامجًا إصلاحيًا لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ومعدلات النمو مع الاهتمام بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعى.

أوضحت الوزارة في تقرير لها اليوم، أن هذه الإصلاحات مهدت الطريق لقطاع البترول لتنفيذ استراتيجيات جديدة ساهمت فى تحقيق العديد من قصص النجاح.

وقالت إن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية المميزة في جميع مراحل الصناعة البترولية، وإن قطاع البترول نفذ خريطة طريق واضحة لإعادة الاستقرار لإمدادات الوقود للسوق المحلية وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لسد الفجوة التي كانت البلاد تعاني منها قبل عام 2014، وتم الاتفاق على خطوات هامة لتحفيز الاستثمار سواء من خلال تعديل الاتفاقيات أو سداد المستحقات المتأخرة ومع الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة تمكنت مصر من المضي قدمًا في مجال الطاقة.

ذكرت أن العمل على إصلاح منظومة الدعم وتوجيه الوفر للقطاعات الأكثر احتياجًا كالتعليم والصحة، فضلًا عن ترشيد الاستهلاك موضحا أن الحكومة تمكنت من إنهاء برنامج الإصلاح بنجاح وحققت أهدافه ولفتت أنظار العالم، حيث شهدت الفترة الماضية دخول شركات عالمية جديدة للعمل بقطاع البترول والغاز المصرى.

وأضافت الوزارة أن امتلاك مصر موقعا استراتيجياً مميزاً وصناعة طاقة راسخة وبنية تحتية متكاملة يمكنها من استيعاب المزيد من الغاز الطبيعى وتحقيق هدفها الاستراتيجي في التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.

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