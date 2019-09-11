ودياً.. كيما يفوز على فريق الشباب بأسوان

نجح الفريق الأول بنادي كيما أسوان في الفوز علي فريق الشباب مواليد 99 بنادي أسوان ، بنتيجة 3 /2 ضمن استعداد الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثالث .





جاء اللقاء قوى ومتميز من الطرفين وسجل أهداف اللقاء لفريق كيما أسوان هانى قناوى، ومحمود اويا ،ومصطفي سلكه ،ولفريق الشباب بأسوان كريم الطيب ، ومصطفي البوف .





وصرح عادل عبدالحميد والشهير بعادل لحمة ،المدير الفنى لفريق كيما أسوان في تصريحات "لصدى البلد " بأن ودية فريق الشباب مواليد 99 بأسوان جاءت قوية من الطرفين حيث يستعد فريق 99 لملاقاة فريق أنبي فى بطولة الجمهورية يوم الأحد المقبل ، متمنيا له التوفيق .



