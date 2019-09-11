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رياضة

ودياً.. كيما يفوز على فريق الشباب بأسوان

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:39 ص
كيما يفوز علي فريق
كيما يفوز علي فريق الشباب بأسوان
رباب الهوارى
نجح الفريق الأول بنادي كيما أسوان في الفوز علي فريق الشباب مواليد 99 بنادي أسوان ، بنتيجة 3 /2 ضمن استعداد الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثالث .

جاء اللقاء قوى ومتميز من الطرفين وسجل أهداف اللقاء لفريق كيما أسوان هانى قناوى، ومحمود اويا ،ومصطفي سلكه ،ولفريق الشباب بأسوان كريم الطيب ، ومصطفي البوف .

وصرح عادل عبدالحميد والشهير بعادل لحمة ،المدير الفنى لفريق كيما أسوان في تصريحات "لصدى البلد " بأن ودية فريق الشباب مواليد 99 بأسوان جاءت قوية من الطرفين حيث يستعد فريق 99 لملاقاة فريق أنبي فى بطولة الجمهورية يوم الأحد المقبل ، متمنيا له التوفيق .

ومن جانب أخر اشار إلى أن المباريات الودية التى يخوضها الفريق تمثل له أهم مراحل الإعداد للحكم على قدرات ومستوى اللاعبين الذين تبحث عنهم الإدارة والجهاز الفنى لتمثيل كيما أسوان والعودة للقسم الثانى مكانه الطبيعي بغض النظر عن النتائج من فوز أو خسارة.

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