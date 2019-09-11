بينهم مصري وأعضاء في داعش.. قائمة جديدة للعقوبات الأمريكية في ذكرى 11 سبتمبر

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عن قائمة جديدة من العقوبات الاقتصادية، بالتزامن مع الذكرى التاسعة عشر لأحداث 11 سبتمبر.





وضمت هذه القائمة محمد السيد أحمد إبراهيم، صاحب الأصول المصرية، وهو عضو في تنظيم القاعدة الإرهابي بالبرازيل، وألميدا ماريان سولفان، من الفلبين لدعمه تنظيم داعش الإرهابي، ومحمد علي السيد أحمد، العنصر العائد من صفوف تنظيم داعش إلى كندا.





وشملت على محمد سعيد أزادي الذي يعمل كممثل عن الحرس الثوري الإيراني في لبنان، وزاهر جبرين، المتواجد في تركيا والذي يقدم الدعم لحركة حماس الفلسطينية، وشركة ردين للصرافة ومقرها تركيا.





وطالت العقوبات مالك ردين للصرافة، مروان مهدي صلاح الراوي، ونائب رئيسها التنفيذي، اسماعيل طش، وشركة سمارت، للاستيراد والتصدير والتي مقرها مدينة اسطنبول التركية، بسبب دعمها لحركة حماس.



