الخولي: اتحاد الكرة صدّر حالة من التخبط داخل الفريق بالنادي المصري.. فيديو

قال محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، إنهم لا يوجد لديهم أي اعتراض على تولي المدير الفني لفريقهم، إيهاب جلال، مهمة تدريب المنتخب الوطني.





وأكد الخولي في تصريحات عبر قناة "ام بي سي مصر":"اتحاد الكرة صدّر حالة من التخبط داخل فريق الكرة بالنادي المصري".





وتابع نائب رئيس النادي المصري: "كلنا خلف المنتخب الوطني ولكن مشكلتنا في التوقيت، دعنا نتحدث بأمانة، ما ذنب النادي المصري فيما يحدث حاليًا، التوقيت صعب جدًا؛ الدوري سيدأ وكنا نتمنى أن تكون القرارات أسرع".





وأتم نائب رئيس النادي المصري حديثه بالإشارة إلى أن اتحاد الكرة لو استقر على تعين إيهاب جلال فيجب أن يتم حسم الأمر بوضوح حتى يتسنى لهم اختيار مدير فني بديل يُكمل المسيرة.





وأشار في تصريحاته "نحن نمثل مصر في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، لا يوجد لدينا أي اعتراض على اللجنة المؤقتة، لكن ما يحدث مثير للدهشة، هل من الطبيعي أن نعيش في عدم استقرار بسبب اتحاد الكرة".



