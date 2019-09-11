الآثار: الكشف الأثري بسوهاج يعود إلى العصر الروماني اليوناني.. و8 أمتار طول أحد الجدران

قال محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا في وزارة الآثار، إن أرض مصر كلها آثار إلى أن يثبت العكس.



وأضاف محمد عبد البديع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن الانتشار الاستيطاني للسكان في مصر قديما كان أوسع مما نشهده حاليا .



وتابع محمد عبد البديع:" الكشف الأثري في محافظة سوهاج يعود إلى العصر الروماني اليوناني، وتم الكشف عن سور بطول 9 أمتار، واحد الجدران بطول 8 أمتار".

