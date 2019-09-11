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رياضة

مجدى عبدالعاطي: دورة الجونة نموذجية ومفيدة لفريق أسوان

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:01 ص
مجدى عبدالعاطي
مجدى عبدالعاطي
رباب الهوارى
قال مجدي عبد العاطي، المدير الفنى للفريق الأول بنادي أسوان، الصاعد حديثا للدورى الممتاز، إن دورة الجونة الودية هي دورة نموذجية ورائعة بالنسبة لفريقه، قبل بداية الموسم.

وأشار مجدي عبد العاطي، في تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن الفريق استفاد كثيرا من لقاء حرس الحدود ولقاء مصر المقاصة، علي الجوانب "البدنية والفنية والتكتيكية، واستطاع بشكل كبير تصور القوام الأساسي للفريق في الموسم الجديد.

واختتم مجدي عبد العاطي، حديثه بأنه سعيد للغاية بالمستوى الذي ظهر به الفريق في البطولة، حيث قدم اللاعبون مستوى قوى ولكن صادف سوء حظ كبير، حيث في اللقاء الأول تعادل حرس الحدود في الدقيقة 93، وفي لقاء اليوم يضيع سيلا ضربة جزاء لفريق أسوان تحرمهم من التعادل .

وأشار مجدي عبد العاطي، إلى أن هذه المباريات تمثل له أهم مراحل الإعداد للحكم على قدرات ومستوى اللاعبين الذين تبحث عنهم الإدارة والجهاز الفنى لتمثيل أسوان فى الممتاز للموسم الجديد بغض النظر عن النتائج من فوز أو خسارة.

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