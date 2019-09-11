زكي عبدالفتاح يفتح النار على أحمد حسن بعد تصريحات اضطهاده.. فيديو

هاجم زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم السابق ومدرب لوس أنجلوس الأمريكي الحالي، أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، بسبب تصريحاته بأن "زكي وبرادلي" كانا من أسباب عدم وصوله إلى رقم أكبر في عمادة لاعبي العالم.





وقال زكي عبدالفتاح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "أحمد حسن لما جينا كان محتاج مباراة علشان يوصل للرقم القياسي ولاعبناه ماتش البرازيل".





وأضاف زكي عبد الفتاح: "أقسم بالله برادلي قالي دي حاجة هتتحسب لمصر وانا هلاعبه أكبر عدد من المباريات علشان يوصل لأبعد رقم ميقدرش حد يحققه، رغم أننا بنبني جيل جديد لكن قولنا دي حاجة كويسة لازم نساعده فيها، أحمد حسن لازم يشكر برادلي بدل ما ينتقده".





وواصل زكي عبد الفتاح تصريحاته: "أول ماتش في تصفيات كأس العالم بموزمبيق في اسكندرية ببرج العرب، قبل المباراة بيوم كان عارف أنه مش هيبتدي وأنه في المعسكر معانا قال انا عندي تمزق في العضلة الخلفية".



