مفاجأة| الإخوان تجار مخدرات.. عماد أبو هاشم يفضح الجماعة.. سر اختيار ميدان رابعة لـلاعتصام.. وكيف تتم صناعة الأكاذيب ضد مصر

واصل الإعلامي أحمد موسى فضح جماعة الإخوان الإرهابية من خلال استضافه للمستشار عماد أبو هاشم، الإخواني المنشق والعائد من تركيا لليوم التالي على التوالي، حيث كشف عماد أبو هاشم أسرار عن اعتصام رابعة، وسر اختيار ميدان رابعة لـ اعتصام الإخوان، وتحدث أبو هاشم عن كيف تتم صناعة الأكاذيب ضد مصر، ومفاجأة حول تجارة الإخوان فى المخدرات.
وأعلن أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هاشتاج «#عماد_ابو_هاشم_يفضح_الاخوان» الذي أطلقه وصل إلى المركز الأول على المستوى العربي والثالث عالميا وتفاعل معه جميع رواد السوشيال ميديا في العالم.
وطالب أحمد موسى، متابعيه بمواصلة التفاعل مع الهاشتاج لمواصل فضح الجماعة الإرهابية ومخططاتها لهدم الدولة المصرية.
قال الإعلامي أحمد موسى، إن عصابة الجماعة الإرهابية في حالة من الغضب والذعر والصدمة الكبرى، وذلك عقب استضافة المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا؛ موضحا أنهم يحاولون التشويش على المعلومات التي أعلنها أبو هاشم على الهواء.
من جانبه، قال عماد أبو هاشم، إن الجماعة الإرهابية لن تستطيع أن تكذب لأنه يتكلم بالدليل والبرهان، منوها بأنه لأكثر من سنين يكشف فضائحهم إلي الشعب المصري.
وأكد عماد أبو هاشم أنه كان ضيفا دائما عبر فضائيتهم وقت أن كان منضما إلى ما يسمى "قضاة من أجل مصر"، منوها بأن ما يقال خلف الكواليس عكس ما يتم تسويقه لباقية الإخوان.
وصف المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا الفترة التي انضم فيها إلى جماعة الإخوان الإرهابية بأيام الجاهلية، موضحا أنه هرب عقب ثورة 30 يوينو لتركيا وانضم إلى ما يسمى "قضاة من أجل مصر".
وقال عماد أبو هاشم، خلال حلقة من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، إن الإخوان يحصلون على أموال طائلة من المخابرات القطرية، وتتحكم قطر في كل تصرفات الإخوان هناك لدرجة أنهم يختارون الضيوف التي تظهر على قنوات الإخوان.
وأضاف عماد أبو هاشم أن الإعلامي الهارب حمزة زوبع، على علاقة وطيدة بالإرهابي عزام التميمي ويمنحه الآلاف من الدولارات كتمويل ليخرج ويشوه صورة الدولة المصرية ليل نهار.
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن الأشياء التي يتم فبركتها ضد الدولة المصرية تأتي من المخابرات التركية وبمعرفتهم ويتم تسليمها إلى الإخواني عادل راشد لتوزيعها على القنوات التركية.
وأضاف عماد أبو هاشم: «هذه الأشياء المفبركة تستخدم لتشويه الدولة المصرية وخفض الروح المعنوية لدى المصريين».
وأكد عماد أبو هاشم: «الإرهابي عادل راشد همزة الوصل بين المخابرات التركية وقنوات الإخوان»، مشيرا إلى أن «الإرهابي عادل راشد يأتي بالفيديوهات المفبركة من المخابرات التركية لتشويه الدولة المصرية».
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن ياسين أقطاي على اتصال يومي بكل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا.
وأضاف عماد أبو هاشم: «جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا تقديرهم لذاتهم وضيع ومنحط».
وأوضح القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا: «ياسين أقطاي هو ضابط اتصال بين المخابرات التركية والجماعة الإرهابية في تركيا».
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن سبب انضمامه لحركة قضاة من أجل مصر كان للرد على المستشار أحمد الزند، معقبا: «حركة قضاة من أجل مصر كانت حركة شيطانية».
وأضاف عماد أبو هاشم، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": «اعترف أنني أخطأت في حق مصر وأي خطأ في حقها يعتبر جريمة».
وأشار عماد أبو هاشم: «وأعتذر للمستشار أحمد الزند لأنني أخطأت في حقه»، مردفا: «اعترف بأن قضاة مصر وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند كانوا على صواب ونحن على خطأ».
وأوضح عماد أبو هاشم: «جماعة الإخوان الإرهابية كانوا يطلقون الكثير من الشائعات ضد المستشار أحمد الزند».
وتابع عماد أبو هاشم: «المستشار أحمد الزند قضي على تيار الاستقلال في القضاء»، مؤكدا: «جماعة الإخوان لا يعادون إلا المخلص الوطني».
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن النائب العام الإخواني طلعت عبد الله هرب من مصر إلى تركيا عن طريق السودان.
وأضاف عماد أبو هاشم: «علمت بهروب النائب العام الإخواني طلعت عبد الله من الإرهابي أحمد جابر الحاج»، متابعا: «النائب العام الإخواني طلعت عبد الله أقام في ضيافة جماعة الإخوان الإرهابية في السودان».
وأكد عماد أبو هاشم: «النائب العالم الإخواني كان على علاقات سرية مع مسئولين قطريين»، موضحا: «النائب العام الإخواني طلعت عبد الله أقام في شقق فندقية تملكها الجماعة الإرهابية في تركيا».
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن الإرهابي هيثم أبو خليل كان ينقل لي كل شيء عن الإرهابي وليد شرابي.
وأضاف عماد أبو هاشم: «الإرهابي وليد شرابي جميع ملايين الدولارات من مستثمرين بدعوى ضخها للسوريين ونصب عليهم»، متابعا: «الإرهابي هيثم أبو خليل أكد لي أن جماعة الإخوان الإرهابية جماعة قذرة».
وتابع القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا: «جماعة الإخوان الإرهابية فقدوا التركيز والتمييز».
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن جماعة الإخوان الارهابية في منتهى الخيانة وكانت تتآمر على القوات المسلحة والشعب المصري والدولة المصرية بالتعاون مع المخابرات التركية والقطرية وتلقي تمويلات بملايين الدولارات لإسقاط الدولة المصرية.
وأوضح عماد أبو هاشم، أن أكثر عناصر الإرهابية كرها للقوات المسلحة هو الإرهابي معتز مطر الذي كان يهاجم الدولة ليل نهار.
وأكد عماد أبو هاشم أن الإخوان ليس لهم ولاء لبعض البعض، مرددا: « شاهدت اتهامات متبادلة بالسرقة بين عناصر الجماعة الإرهابية، وكيف كانوا يسرقون أموال التمويل ويتم توزيعه على القيادات ويترك الفتات للصغار الضعاف».
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن قيادات الجماعة الإرهابية كانوا يشتمون المعزول محمد مرسى، ومنهم طبيب العيون ياسر الحاج الذي قال عن مرسي: «يا ريتهم يعملوا مرسي كفتة عشان نعمله بطل».
وأوضح عماد أبو هاشم، أن قيادات الجماعة الإرهابية في قطر وتركيا فرحوا بإعلان وفاة المعزول محمد مرسى ليتحدثوا عن أنه تعرض للظلم والاضطهاد ويتاجرون بقضيته، منوها بأنهم يحاولون تشويه صورته عقب ظهوره أمس واليوم على فضائية "صدى البلد".
وشن عماد أبو هاشم هجوما على الإخواني المذيع محمد ناصر، مؤكدا أنه لا يملك أي مؤهلات سياسية ولا ثقافية تجعله يقدم برنامجا ويهاجم الدولة المصرية ليل نهار.
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن جماعة الإخوان المسلمين، يتهمون القيادي الإرهابي محمود حسين بالسرقة لأنه سرق أموال التمويلات وأموال الجماعة واشترى بها عمارة في إسطنبول بقيمة 2 مليون دولار.
وأوضح عماد أبو هاشم أن الإرهابي محمود حسين يمتلك استثمارات بالملايين في تركيا؛ واتجه إلى مجال التجارة وجمع الأموال؛ لافتا إلى أن حياة القيادات الإرهابية تتسم بالبذخ والرفاهية.
وأعلن عماد أبو هاشم، مفاجأة طريفة أن الإرهابية تنصب باسم الدين في تركيا ولكن على الطريقة القديمة من خلال جمع تبرعات لإنشاء مسجد ويتم توزيعها على قياداتهم مرة أخرى، مؤكدا أن وليد شرابي الإرهابي نصب على أحد رجل الأعمال في تركيا.
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل في كل شيء حتى لو كان تجارة المخدرات.
وأضاف عماد أبو هاشم: «جماعة الإخوان عصابات مافيا تقوم بشراء العملات الأجنبية لضرب الاقتصاد»، مؤكدا: «الإخوان يتاجرون في جميع الأنشطة غير المشروعة والمحرمة، استخدموا النساء في تهريب المخدرات والممنوعات».
وأوضح القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا: «تم القبض على سيدة إخوانية في تركيا بتهمة تهريب المخدرات».
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن الإرهابي وليد شرابي كان شريكا من الباطن في شركة لتجارة وتهريب الآثار.
وأضاف عماد أبو هاشم: «لدي معلومات وأسرار كثيرة عن تصرفات الإرهابي وليد شرابي»، متابعا: «اخواته طارق ومعاذ مش بيشتغلوا قاعدين في البيت، وكل واحد فيهم فاتح بيت وعنده عربية وعايشين عيشة مرفهة».
وتابع عماد أبو هاشم: «وليد شرابي يعمل في شركة في قطر ويتقاضى فيها 20 ألف دولار شهريا»، واستطرد: «الإرهابي أشرف عبد الغفار اشتكى لي من وليد شرابي أنه يتقاضى المال ولا يذهب إلى العمل».
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إنه كان يدفع أموالا للتبرعات لجماعة الإخوان الإرهابية أثناء اعتصامهم في ميدان رابعة العدوية، معترفا أنه خدع عن طريق أحد سكان قريته الإخوان الذي تسبب في وفاة أحد الأهالي.
وأوضح عماد أبو هاشم، أن الإخوان نظموا أنفسهم في مجموعات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وكانوا يحشدون أنفسهم اعتقادا منهم أن مرسى سيعود.
وأضاف عماد أبو هاشم، أنه اعترض على فكرة الاعتصام في رابعة العدوية، خاصة أنه مكان غير آمن ووسط المؤسسات العسكرية، ويعطل مصالح الناس.
وأكد عماد أبو هاشم أنه تحدث إلى الإرهابي وليد شرابي أن مكان الاعتصام خاطئ؛ ليرد عليه: «ده مكان اختاره القادة اختاره الملهمون من قبل الله»، منوها بأن الإخوان كانت تروج أن الاعتصام مقدس.
قال عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية مسيطر على القنوات الإرهابية بشكل كامل.
وأضاف عماد أبو هاشم، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": «الإرهابي محمد ناصر نحات وليس له علاقة بالسياسة».
ووجه عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، حديثه للإرهابي محمد ناصر، قائلا: «قرأت ايه ودرست ايه يا محمد علشان تتكلم في السياسة».
وتابع عماد أبو هاشم: «الإرهابي محمد ناصر ليس له خلفية سياسية تؤهله للحديث في السياسة»، مضيفا: «يا محمد أما كنت بتستضيفي وآخر لقاء جمعني بيك قولت أشكر المستشار المتألق دائما والصادق عماد أبو هاشم، ولما أنت حاسس إن مخي مش سليم ليه كنت بتستضيفني».
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن جماعة الإخوان الارهابية كانت تروج كذبا أن موقع اعتصام رابعة كان مقدسا، موضحا أنه شارك في الاعتصام لمدة يومين فقط واعترض على المكان والفكرة.
وأوضح عماد أبو هاشم، أن الجماعة الإرهابية كانت تخطط لاقتحام الحرس الجمهوري، وكانت تحاول استقطاب أكبر عدد من المواطنين للانضمام إليهم في الاعتصام.
وكشف عماد أبوهاشم، أن هناك عناصر إخوانية مسلحة بين المعتصمين بميدان رابعة تحمل الأسلحة الآلية، لافتا إلى أن الجماعة لا يهتمون بأي شخص يلقون به في التهلكة.
قال عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت حريصة على أن تتجمل أمام القضاة.
وأضاف عماد أبو هاشم: «أحد القضاة أكد لي أن مظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية كانت مسلحة»، مشيرا إلى أن «جماعة الإخوان الإرهابية كانت تروج أن أعدادها كبيرة في اعتصام رابعة الإرهابي».
وأوضح القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا: «كان هناك أجهزة أمنية أجنبية تدير ميدان رابعة أثناء اعتصام الإخوان».
وأعلن أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هاشتاج «#عماد_ابو_هاشم_يفضح_الاخوان» الذي أطلقه وصل إلى المركز الأول على المستوى العربي والثالث عالميا وتفاعل معه جميع رواد السوشيال ميديا في العالم.
وطالب أحمد موسى، متابعيه بمواصلة التفاعل مع الهاشتاج لمواصل فضح الجماعة الإرهابية ومخططاتها لهدم الدولة المصرية.
باستضافة قيادي منشق عائد.. أحمد موسى يواصل فضح جماعة الإخوان بتركيا
قال الإعلامي أحمد موسى، إن عصابة الجماعة الإرهابية في حالة من الغضب والذعر والصدمة الكبرى، وذلك عقب استضافة المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا؛ موضحا أنهم يحاولون التشويش على المعلومات التي أعلنها أبو هاشم على الهواء.
من جانبه، قال عماد أبو هاشم، إن الجماعة الإرهابية لن تستطيع أن تكذب لأنه يتكلم بالدليل والبرهان، منوها بأنه لأكثر من سنين يكشف فضائحهم إلي الشعب المصري.
وأكد عماد أبو هاشم أنه كان ضيفا دائما عبر فضائيتهم وقت أن كان منضما إلى ما يسمى "قضاة من أجل مصر"، منوها بأن ما يقال خلف الكواليس عكس ما يتم تسويقه لباقية الإخوان.
عماد أبو هاشم يكشف هوية الإرهابي ممول الإخوان بآلاف الدولارات في تركيا
وصف المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا الفترة التي انضم فيها إلى جماعة الإخوان الإرهابية بأيام الجاهلية، موضحا أنه هرب عقب ثورة 30 يوينو لتركيا وانضم إلى ما يسمى "قضاة من أجل مصر".
وقال عماد أبو هاشم، خلال حلقة من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، إن الإخوان يحصلون على أموال طائلة من المخابرات القطرية، وتتحكم قطر في كل تصرفات الإخوان هناك لدرجة أنهم يختارون الضيوف التي تظهر على قنوات الإخوان.
وأضاف عماد أبو هاشم أن الإعلامي الهارب حمزة زوبع، على علاقة وطيدة بالإرهابي عزام التميمي ويمنحه الآلاف من الدولارات كتمويل ليخرج ويشوه صورة الدولة المصرية ليل نهار.
قيادي إخواني منشق يكشف كيف تتم صناعة الأكاذيب ضد مصر
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن الأشياء التي يتم فبركتها ضد الدولة المصرية تأتي من المخابرات التركية وبمعرفتهم ويتم تسليمها إلى الإخواني عادل راشد لتوزيعها على القنوات التركية.
وأضاف عماد أبو هاشم: «هذه الأشياء المفبركة تستخدم لتشويه الدولة المصرية وخفض الروح المعنوية لدى المصريين».
وأكد عماد أبو هاشم: «الإرهابي عادل راشد همزة الوصل بين المخابرات التركية وقنوات الإخوان»، مشيرا إلى أن «الإرهابي عادل راشد يأتي بالفيديوهات المفبركة من المخابرات التركية لتشويه الدولة المصرية».
عماد أبو هاشم: ياسين أقطاي على اتصال يومي بكل عناصر الإخوان في تركيا
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن ياسين أقطاي على اتصال يومي بكل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا.
وأضاف عماد أبو هاشم: «جماعة الإخوان الإرهابية في تركيا تقديرهم لذاتهم وضيع ومنحط».
وأوضح القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا: «ياسين أقطاي هو ضابط اتصال بين المخابرات التركية والجماعة الإرهابية في تركيا».
إخوانى منشق: «قضاة من أجل مصر» حركة شيطانية
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن سبب انضمامه لحركة قضاة من أجل مصر كان للرد على المستشار أحمد الزند، معقبا: «حركة قضاة من أجل مصر كانت حركة شيطانية».
وأضاف عماد أبو هاشم، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": «اعترف أنني أخطأت في حق مصر وأي خطأ في حقها يعتبر جريمة».
وأشار عماد أبو هاشم: «وأعتذر للمستشار أحمد الزند لأنني أخطأت في حقه»، مردفا: «اعترف بأن قضاة مصر وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند كانوا على صواب ونحن على خطأ».
وأوضح عماد أبو هاشم: «جماعة الإخوان الإرهابية كانوا يطلقون الكثير من الشائعات ضد المستشار أحمد الزند».
وتابع عماد أبو هاشم: «المستشار أحمد الزند قضي على تيار الاستقلال في القضاء»، مؤكدا: «جماعة الإخوان لا يعادون إلا المخلص الوطني».
إخواني منشق يكشف طريقة هروب النائب العام طلعت عبد الله لـ تركيا
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن النائب العام الإخواني طلعت عبد الله هرب من مصر إلى تركيا عن طريق السودان.
وأضاف عماد أبو هاشم: «علمت بهروب النائب العام الإخواني طلعت عبد الله من الإرهابي أحمد جابر الحاج»، متابعا: «النائب العام الإخواني طلعت عبد الله أقام في ضيافة جماعة الإخوان الإرهابية في السودان».
وأكد عماد أبو هاشم: «النائب العالم الإخواني كان على علاقات سرية مع مسئولين قطريين»، موضحا: «النائب العام الإخواني طلعت عبد الله أقام في شقق فندقية تملكها الجماعة الإرهابية في تركيا».
قيادي منشق عائد من تركيا: الإخوان جماعة قذرة ونصبوا على مستثمرين باسم السوريين
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن الإرهابي هيثم أبو خليل كان ينقل لي كل شيء عن الإرهابي وليد شرابي.
وأضاف عماد أبو هاشم: «الإرهابي وليد شرابي جميع ملايين الدولارات من مستثمرين بدعوى ضخها للسوريين ونصب عليهم»، متابعا: «الإرهابي هيثم أبو خليل أكد لي أن جماعة الإخوان الإرهابية جماعة قذرة».
وتابع القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا: «جماعة الإخوان الإرهابية فقدوا التركيز والتمييز».
قيادي إخواني: الجماعة الإرهابية خائنة.. وتآمرت مع قطر وتركيا لإسقاط الدولة المصرية
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن جماعة الإخوان الارهابية في منتهى الخيانة وكانت تتآمر على القوات المسلحة والشعب المصري والدولة المصرية بالتعاون مع المخابرات التركية والقطرية وتلقي تمويلات بملايين الدولارات لإسقاط الدولة المصرية.
وأوضح عماد أبو هاشم، أن أكثر عناصر الإرهابية كرها للقوات المسلحة هو الإرهابي معتز مطر الذي كان يهاجم الدولة ليل نهار.
وأكد عماد أبو هاشم أن الإخوان ليس لهم ولاء لبعض البعض، مرددا: « شاهدت اتهامات متبادلة بالسرقة بين عناصر الجماعة الإرهابية، وكيف كانوا يسرقون أموال التمويل ويتم توزيعه على القيادات ويترك الفتات للصغار الضعاف».
«يا ريتهم يعملوا مرسي كفتة عشان نعمله بطل».. قيادي إخواني يكشف كره الإخوان لـ المعزول
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن قيادات الجماعة الإرهابية كانوا يشتمون المعزول محمد مرسى، ومنهم طبيب العيون ياسر الحاج الذي قال عن مرسي: «يا ريتهم يعملوا مرسي كفتة عشان نعمله بطل».
وأوضح عماد أبو هاشم، أن قيادات الجماعة الإرهابية في قطر وتركيا فرحوا بإعلان وفاة المعزول محمد مرسى ليتحدثوا عن أنه تعرض للظلم والاضطهاد ويتاجرون بقضيته، منوها بأنهم يحاولون تشويه صورته عقب ظهوره أمس واليوم على فضائية "صدى البلد".
وشن عماد أبو هاشم هجوما على الإخواني المذيع محمد ناصر، مؤكدا أنه لا يملك أي مؤهلات سياسية ولا ثقافية تجعله يقدم برنامجا ويهاجم الدولة المصرية ليل نهار.
تبرعوا لبناء مسجد.. الإخوان تنصب على الأتراك وتسرق أموالهم
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن جماعة الإخوان المسلمين، يتهمون القيادي الإرهابي محمود حسين بالسرقة لأنه سرق أموال التمويلات وأموال الجماعة واشترى بها عمارة في إسطنبول بقيمة 2 مليون دولار.
وأوضح عماد أبو هاشم أن الإرهابي محمود حسين يمتلك استثمارات بالملايين في تركيا؛ واتجه إلى مجال التجارة وجمع الأموال؛ لافتا إلى أن حياة القيادات الإرهابية تتسم بالبذخ والرفاهية.
وأعلن عماد أبو هاشم، مفاجأة طريفة أن الإرهابية تنصب باسم الدين في تركيا ولكن على الطريقة القديمة من خلال جمع تبرعات لإنشاء مسجد ويتم توزيعها على قياداتهم مرة أخرى، مؤكدا أن وليد شرابي الإرهابي نصب على أحد رجل الأعمال في تركيا.
قيادي منشق عائد من تركيا يفجر مفاجأة حول تجارة الإخوان فى المخدرات
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل في كل شيء حتى لو كان تجارة المخدرات.
وأضاف عماد أبو هاشم: «جماعة الإخوان عصابات مافيا تقوم بشراء العملات الأجنبية لضرب الاقتصاد»، مؤكدا: «الإخوان يتاجرون في جميع الأنشطة غير المشروعة والمحرمة، استخدموا النساء في تهريب المخدرات والممنوعات».
وأوضح القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا: «تم القبض على سيدة إخوانية في تركيا بتهمة تهريب المخدرات».
بيتاجر في الآثار.. قيادي إخواني يفضح الإرهابي وليد شرابي على الهواء
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن الإرهابي وليد شرابي كان شريكا من الباطن في شركة لتجارة وتهريب الآثار.
وأضاف عماد أبو هاشم: «لدي معلومات وأسرار كثيرة عن تصرفات الإرهابي وليد شرابي»، متابعا: «اخواته طارق ومعاذ مش بيشتغلوا قاعدين في البيت، وكل واحد فيهم فاتح بيت وعنده عربية وعايشين عيشة مرفهة».
وتابع عماد أبو هاشم: «وليد شرابي يعمل في شركة في قطر ويتقاضى فيها 20 ألف دولار شهريا»، واستطرد: «الإرهابي أشرف عبد الغفار اشتكى لي من وليد شرابي أنه يتقاضى المال ولا يذهب إلى العمل».
مكان مقدس.. قيادي منشق عائد يكشف سر اختيار ميدان رابعة لـ اعتصام الإخوان
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إنه كان يدفع أموالا للتبرعات لجماعة الإخوان الإرهابية أثناء اعتصامهم في ميدان رابعة العدوية، معترفا أنه خدع عن طريق أحد سكان قريته الإخوان الذي تسبب في وفاة أحد الأهالي.
وأوضح عماد أبو هاشم، أن الإخوان نظموا أنفسهم في مجموعات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وكانوا يحشدون أنفسهم اعتقادا منهم أن مرسى سيعود.
وأضاف عماد أبو هاشم، أنه اعترض على فكرة الاعتصام في رابعة العدوية، خاصة أنه مكان غير آمن ووسط المؤسسات العسكرية، ويعطل مصالح الناس.
وأكد عماد أبو هاشم أنه تحدث إلى الإرهابي وليد شرابي أن مكان الاعتصام خاطئ؛ ليرد عليه: «ده مكان اختاره القادة اختاره الملهمون من قبل الله»، منوها بأن الإخوان كانت تروج أن الاعتصام مقدس.
نحات ولا يفهم سياسة.. قيادي إخواني ينقلب على محمد ناصر
قال عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية مسيطر على القنوات الإرهابية بشكل كامل.
وأضاف عماد أبو هاشم، خلال حواره مع الإعلامي "أحمد موسى"، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": «الإرهابي محمد ناصر نحات وليس له علاقة بالسياسة».
ووجه عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، حديثه للإرهابي محمد ناصر، قائلا: «قرأت ايه ودرست ايه يا محمد علشان تتكلم في السياسة».
وتابع عماد أبو هاشم: «الإرهابي محمد ناصر ليس له خلفية سياسية تؤهله للحديث في السياسة»، مضيفا: «يا محمد أما كنت بتستضيفي وآخر لقاء جمعني بيك قولت أشكر المستشار المتألق دائما والصادق عماد أبو هاشم، ولما أنت حاسس إن مخي مش سليم ليه كنت بتستضيفني».
الحقيقة لا تموت.. قيادي إخواني يعترف على الهواء: اعتصام رابعة كان مسلحا
قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن جماعة الإخوان الارهابية كانت تروج كذبا أن موقع اعتصام رابعة كان مقدسا، موضحا أنه شارك في الاعتصام لمدة يومين فقط واعترض على المكان والفكرة.
وأوضح عماد أبو هاشم، أن الجماعة الإرهابية كانت تخطط لاقتحام الحرس الجمهوري، وكانت تحاول استقطاب أكبر عدد من المواطنين للانضمام إليهم في الاعتصام.
وكشف عماد أبوهاشم، أن هناك عناصر إخوانية مسلحة بين المعتصمين بميدان رابعة تحمل الأسلحة الآلية، لافتا إلى أن الجماعة لا يهتمون بأي شخص يلقون به في التهلكة.
قيادي إخواني منشق: أجهزة أمنية أجنبية كانت تدير اعتصام رابعة
قال عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت حريصة على أن تتجمل أمام القضاة.
وأضاف عماد أبو هاشم: «أحد القضاة أكد لي أن مظاهرات جماعة الإخوان الإرهابية كانت مسلحة»، مشيرا إلى أن «جماعة الإخوان الإرهابية كانت تروج أن أعدادها كبيرة في اعتصام رابعة الإرهابي».
وأوضح القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا: «كان هناك أجهزة أمنية أجنبية تدير ميدان رابعة أثناء اعتصام الإخوان».