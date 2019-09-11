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محافظات

160 شاباً وفتاة من 27 دولة أفريقية يشاركون في حملة لنظافة النيل بأسوان

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:58 ص
حملة لنظافة النيل
حملة لنظافة النيل بأسوان
أ ش أ
استقبلت الحديقة النباتية بأسوان، اليوم الثلاثاء، أكثر من 160 شابا وفتاة من 27 دولة إفريقية، لتنفيذ حملة نظافة في نهر النيل بمحافظة أسوان للمرة السابعة على التوالي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وذكر بيان أصدرته إدارة الحديقة أن الشباب والفتيات الأفارقة تعرفوا على تاريخ الحديقة وعلى النباتات النادرة من الدكتور عمرو محمود مدير الحديقة، وتفقدوا الجزء الخاص بمنتدى الشباب العربى الإفريقى الأول.

وأكد مدير الحديقة النباتية -في البيان- أن الشباب توجهوا إلى منطقة جزيرة النباتات لالتقاط الصورة التذكارية، وتم تعريفهم بمدى خطورة البلاستيك على الأحياء المائية.

وأوضح أن المخلفات تم جمعها باستخدام المراكب والأدوات المخصصة من شوك وشباك، وتم اختتام الفاعلية بجولة نيلية، تضمنت بعض عروض الغناء بلغات مختلفة ورقصات من مختلف الثقافات.

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