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مرأة

حظك اليوم الأربعاء 11/9/2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. اهتم بصلة الرحم

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:19 ص
برج القوس
برج القوس
لمياء الياسين
هل أنت من مواليد برج القوس؟ إذن أنت تحب المغامرة أكثر، واكتشاف العالم من حولك، وإليك حظك اليوم وتوقعات الابراج تقدمها خبيرة الابراج عبير فؤاد .

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:

اهتم بعملك أكثر لكن عليك الاهتمام بصلة الرحم والعلاقات الاجتماعية

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي:

أنت بحاجة أكثر لإعادة النظر فى علاقاتك العاطفية ومحاولة التعرفلا على نقاط الضعف والقوة فيمن تحب

حظك اليوم برج القوس على الصعيد الصحي:

لا تتجاهل أوجاع جسمك فأنت بحاجة إلى الاهتمام أكثر بصحتك

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمواليد برج القوس:

أنت لست صبور تحتاج أكثر إلى بعض التانى والصبر للوصول إلى ما تريد

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