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رياضة

الجونة بطلا للدورة الودية الرباعية بعد هزيمة حرس الحدود 2-1.. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:59 ص
محمد رشاد
توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة بطلا لدورة الجونة الودية عقب تغلبه على منافسه حرس الحدود بهدفين لهدف أمس الثلاثاء.

افتتح التسجيل للغزلان محمد ناجي "جدو"، وأدرك أحمد شرويدة التعادل لصالح حرس الحدود وذلك قبل أن يحتسب ركلة جزاء لصالح الجونة لكن أهدرها لاعب الجونةعقب تصدي الحارس لتسديدته.

و نجح جدو في تسجيل هدفا ثانيا له ولفريقه ليتوج بطلا للدورة الودية الرباية التى ضمت كلاً من الجونة وحرس الحدود ومصر المقاصة واسوان.

واحتل مصر المقاصة المركز الثالث في البطولة التي أقيمت استعدادا للموسم الجديد فيما جاء أسوان رابعا ، كما توج جدو بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي البطولة خطف أحمد عادل عبد المنعم حارس المقاصة جائزة أفضل حارس، فيما ظفر سيرج أكا بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

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