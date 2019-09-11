أخبار التوك شو.. قيادي إخواني يكشف كره الإخوان لـ المعزول مرسي وطريقة هروب النائب العام طلعت عبدالله لـ تركيا.. أبرز حالات رفض التصالح في مخالفات البناء

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الثلاثاء، مجموعة من الأخبار الهامة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:





لق العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على القبض على خلية إرهابية تضم 16 عنصرا وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة، إنها ضربة أمنية موفقة ومتميزة، تظهر حالة يقظة مصرية على مستوى جمع المعلومات داخل وخارج مصر.





وأضاف خالد عكاشة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن تنظيم الإخوان الإرهابي يحاول عن طريق شبكات سرية لتهريب الأموال ضرب الاقتصاد المصري والتأثير عليه بالسلب.





ال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إنه لم يكن هناك نظام شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة للصف الثاني الثانوي.





وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن نظام الشعبتين كان يبدأ من الصف الثالث الثانوي وليس الصف الثاني، لافتا إلى أنه سوف يكون أمام طلاب الصف الثاني الثانوي اختيار ما بين علمي وأدبي، وسوف يكون هناك تشعيب آخر عند دخول الصف الثالث الثانوي وهو علمى علوم وعلمي رياضة.





إخواني منشق يكشف طريقة هروب النائب العام طلعت عبدالله لـ تركيا

ال عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن النائب العام الإخواني طلعت عبدالله هرب من مصر إلى تركيا عن طريق السودان.





وأضاف "أبو هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: «علمت بهروب النائب العام الإخواني طلعت عبدالله من الإرهابي أحمد جابر الحاج».





وأوضح: «النائب العام الإخواني طلعت عبدالله أقام في ضيافة جماعة الإخوان الإرهابية في السودان»





قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن قيادات الجماعة الإرهابية كانوا يشتمون المعزول محمد مرسى، ومنهم طبيب العيون ياسر الحاج الذي قال عن مرسي: «يارتهم يعملوا مرسي كفتة عشان نعمله بطل ».





وأوضح المستشار عماد أبو هاشم، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»، أن قيادات الجماعة الإرهابية في قطر وتركيا فرحوا بإعلان وفاة المعزول محمد مرسى ليتحدثوا أنه تعرض للظلم والاضطهاد ويتاجرون بقضيته، منوها أنهم يحاولون تشويه صورته عقب ظهوره أمس واليوم على فضائية صدى البلد





قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، إن الإخواني الهارب وليد شرابي أصيب بحالة من الغضب بعد تعيين طلعت عبد الله نائب عامة، لأنه كان يرى أنه أحق منه، خاصة أنه لم يكن عضوا في قضاة من أجل مصر الذي أسسه الإخوان الإرهابية.





وأوضح المستشار عماد أبو هاشم، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أنهم كانوا يدخلون مكتب النائب الإخواني طلعت عبد الله دون استئذان وكان يأخذ رأي الجماعة في أمور تخص الدولة؛ مرددا: «ده مكنش نائب عام ده كان نائب خاص».





ووصف المستشار عماد أبو هاشم، طلعت عبد الله بصاحب الشخصية الضعيفة الذي لا يملك أي إمكانيات تؤهله ليصبح نائب عام مصر، منوها أن النائب الإخواني طلعت عبد الله كان يتجسس على العاملين باستخدام الكاميرات.





وفجر المستشار عماد أبو هاشم مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن أنه في أحد الأحاديث مع النائب العام الإخواني طلعت عبد الله، قال له : «الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي باطل».





ال سيف الدين فرج خبير الاقتصاد والتخطيط العمراني، إن الدولة تعمل وفق استراتيجية في التصالح في مخالفات البناء.





وأضاف سيف الدين فرج في حواره مع الإعلامي خالد ابو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن التصالح في مخالفات البناء يسير بالتوازي مع منظومة تطوير المناطق العشوائية.





وأكمل سيف الدين فرج:" القانون استثنى التصالح في عدد من الحالات منها، الخروج عن خط التنظيم، والبناء على أرض ملك للدولة، والأراضي التي تخضع للتنسيق الحضاري أو مبنى مميز معماري، والبناء خارج الأحوزة العمرانية".





قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، أن جماعة الإخوان الارهابية كانت تروج كذبا أن موقع اعتصام رابعة كان مقدس، موضحا أنه شارك في الاعتصام لمدة يومين فقط واعترض على المكان والفكرة.





وأوضح المستشار عماد أبو هاشم، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»، ان الجماعة الإرهابية كانت تخطط لاقتحام الحرس الجمهوري، وكانت تحاول استقطاب أكبر عدد من المواطنين للانضمام إليهم في الاعتصام.





وكشف عماد أبوهاشم، أن هناك عناصر اخوانية مسلحة بين المعتصمين بميدان رابعة تحمل الأسلحة الآلية، لافتا أن الجماعة لا يهتمون بأي شخص يلقون به في التهلكة.





قالت الفنانة إيمي سمير غانم، إن شقيقتها دنيا تعشق الفن منذ الصغر، مضيفة: "أختي كانت بتغني وبتمشي حافية في البيت وبتكلم نفسها في المرايا".





وأضافت إيمي سمير غانم في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف" المذاع على قناة " الحياة"،: "أتوتر من موضوع وانا داخلة المجال بالواسطة، لازم الواحد يثبت نفسه في مجاله".





قال الفنان أحمد نبيل، إنه ترك العمل في الوسط الفني منذ 8 سنوات.





وأضاف "أحمد نبيل"، خلال استضافته ببرنامج " صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية "إسعاد يونس"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": «أنا تركت الوسط الفني من 8 سنين وأعلنت اعتزالي احتراما لنفسي ولتاريخي».





وأوضح: «لقيت إني مش تبع شلة ولقيت الناس اللي كانوا بيقفوا معايا وبيعلموني مش موجودين».