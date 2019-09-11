ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فايلر يعلن قائمة الأهلي المسافرة إلى غينيا الاستوائية

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:16 ص
فايلر مدرب الأهلي
فايلر مدرب الأهلي الجديد
عبد الحكيم ابو علم
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة السويسري رينيه فايلر قائمة الفريق المسافرة إلى غينيا الاستوائية لمواجهة فريق كانو سبورت يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتضم القائمة كلاً من:
شريف إكرامي، على لطفى و محمد الشناوي وأحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود متولى، محمود وحيد، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى افشة، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجايي، مروان محسن، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.

ويلحق بالبعثة في غينيا الرباعي الدولي الذي يضم كلاً من : علي معلول ووليد ازارو وجيرالدو واليو ديانج.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة في قائمة الأهلي الأفريقية.. استبعاد نجم الفريق

مذبحة في قائمة الأهلي الأفريقية بالموسم الجديد

الجهاز الفني للأهلي يوافق على رحيل مؤمن زكريا

الأهلي يعسكر في وقفة العيد استعدادا لــــ اطلع بره

تعرف على قائمة الأهلي المتوقعة لمواجهة بيراميدز في كأس مصر

الأهلي وبيراميدز .. مفاجآت في قائمة مباراة الكأس

ترشيحاتنا

حافية القدمين وبملابس غريبة .. مايا دياب بإطلالة غير تقليدية فى أحدث ظهور لها

اخبار الفن .. حنان مطاوع ترزق بطفلتها الأولى.. وزواج هنا الزاهد وأحمد فهمى غداَ

مفاجأة.. المايونيز يعالج العقم ويساعد على الإنجاب

أنيقة وجذابة.. فى عيد ميلادها شاهد أبرز إطلالات وفاء الكيلانى

فوائد شاي الليمون .. 5 أنواع للحصول على صحة أفضل

حزب المؤتمر يحل أمانة شرق الإسكندرية.. ويحيل النائب سامح السايح للتحقيق

شاهد .. موقف محرج بين حازم إمام وعماد متعب على الهواء

رفض إعادة مقدم التعاقد.. مرتضى منصور: أحمد الشناوي نصب علينا في 10 ملايين جنيه.. فيديو

معلق يفقد النطق على الهواء عند رؤية مشجعة مثيرة.. شاهد

قبل السوبر.. هيثم فاروق يوجه رسالة صارمة للاعبي الزمالك بسبب الأهلى

تقرير يدين الأباتشي .. لجنة الانضباط تعاقب شيكابالا والزمالك وثلاثي بيراميدز.. تفاصيل

رسمياً.. تعرف على المتأهلين الـ 8 إلى كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة في مصر

تغريم نادي الزمالك 100 ألف جنيه وشيكابالا 50 ألفا .. تعرف علي السبب

الأهلي يحصل على تعويض من الفيفا.. تعرف على السبب

أول تعليق من مختار مختار علي انضمام باسم مرسي لـ صفوف الإنتاج الحربي

اخبار الرياضة.. الجبلاية تفتح النار على تجاوزات لقاء الزمالك وبيراميدز.. تغريم الزمالك 150 ألفاً.. والفيفا يعوض الأهلي

المنتخب الأوليمبي يحقق الفوز الثاني على السعودية استعدادا لأمم إفريقيا .. فيديو

اخبار الزمالك اليوم 10-9-2019.. مرتضى: الشناوي نصب علينا.. وميتشو يعلن قائمة مواجهة بطل السنغال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الم المفاصل الشديد.. 17 سببا و8 طرق للعلاج أغربها تاى تشى

مركز ترفيه الخواجات.. ملهى سيسيل الأثرى فى بورسعيد يقاوم الفناء بمحاولة البقاء

تعيش الإيد الشغالة.. الأسطى رانيا ست بـ100 راجل في بنها.. صور