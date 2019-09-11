ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

طارق حامد يحتفل بالفوز بـ كأس مصر.. والجماهير: عقبال السوبر.. شاهد

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:32 ص
طارق حامد
طارق حامد
القسم الميدانى
نشر طارق حامد لاعب نادى الزمالك، مجموعة صور له، عبر حسابه على انستجرام، في أثناء الاحتفال مع الفريق بالفوز ببطولة كأس مصر.

وعلّق طارق حامد على الصور: "الحمد لله . مبروك لجمهور نادى الزمالك".

وحازت صور طارق حامد على اعجاب كبير من متابعيه، وجاءت التعليقات كالاتى : "مبروك يانجم - عقبال السوبر - مبروك لينا على الكاس".

وفاز نادى الزمالك ببطولة كأس مصر للمرة الـ 27 فى تاريخه منتصرا على نادى بيراميدز 3-0 في المباراة النهائية الأحد الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. عبد الله السعيد بحلاقة جديدة.. والجماهير: أحلى خط وسط

شاهد.. عبدالله السعيد ينشر صورة جديدة مع سيارته المرسيدس

تعليق عبدالله السعيد على فوز مصر بكأس العالم لكرة اليد.. شاهد

حق مشروع.. مشوار الزمالك وبيراميدز فى كأس مصر قبل المحطة الأخيرة

كنتم رجال.. ايمن حفنى يهنئ الزمالك بعد فوزه بكأس مصر

محسن صالح يهنئ نادي الزمالك بالكأس ويوجه رسالة لـ شيكابالا

ترشيحاتنا

المنتخب الأوليمبي يحقق الفوز الثاني على السعودية استعدادا لأمم إفريقيا .. فيديو

نقاش ومديرة بنك وطبيب ومعلم.. تعرف على مهنة الفنانين قبل التمثيل

الحقيقة لا تموت.. قيادي إخواني يعترف على الهواء: اعتصام رابعة كان مسلحا

يعني إيه تنسيق؟ وإزاي تقدم في الكلية.. الإجابة الكاملة عن أسئلة طلاب الثانوية الأزهرية

إعادة تقييم أسعار المواد البترولية.. هل ينخفض البنزين أم يرتفع؟

والد محمد على : أصدقاء السوء حولوا ابني إلى شخص غير طبيعى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الم المفاصل الشديد.. 17 سببا و8 طرق للعلاج أغربها تاى تشى

مركز ترفيه الخواجات.. ملهى سيسيل الأثرى فى بورسعيد يقاوم الفناء بمحاولة البقاء

تعيش الإيد الشغالة.. الأسطى رانيا ست بـ100 راجل في بنها.. صور