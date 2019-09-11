طارق حامد يحتفل بالفوز بـ كأس مصر.. والجماهير: عقبال السوبر.. شاهد

نشر طارق حامد لاعب نادى الزمالك، مجموعة صور له، عبر حسابه على انستجرام، في أثناء الاحتفال مع الفريق بالفوز ببطولة كأس مصر.



وعلّق طارق حامد على الصور: "الحمد لله . مبروك لجمهور نادى الزمالك".



وحازت صور طارق حامد على اعجاب كبير من متابعيه، وجاءت التعليقات كالاتى : "مبروك يانجم - عقبال السوبر - مبروك لينا على الكاس".



وفاز نادى الزمالك ببطولة كأس مصر للمرة الـ 27 فى تاريخه منتصرا على نادى بيراميدز 3-0 في المباراة النهائية الأحد الماضي.