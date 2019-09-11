هشام حطب: حققنا أكثر من 600 ميدالية خلال عام.. ولا أحد يستطيع إيقافنا.. فيديو

أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن مصر حققت أكثر من 600 ميدالية خلال عام، وتسير بنظام لا أحد يقدر على إيقافه.
وقال هشام حطب ان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "نسير بمنهج علمي في إعداد المنتخبات، ويتم تجهيز الأبطال نفسيًا لكي يستطيعون التعامل مع الظروف المختلفة، كذلك نتابع معهم تطورات المنشطات".
وأكمل هشام حطب: "في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب نجحنا في حصد ميداليات في 26 لعبة مختلفة، وهناك ألعاب حصدت أكثر من المتوقع، لم يقصر أحد وكنا نستعد لأولمبياد طوكيو".