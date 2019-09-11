هشام حطب: نسعى لتحقيق أفضل نتائج في أوليمبياد طوكيو 2020.. فيديو

أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، أنه سيعمل على مساعدة الاتحادات المختلفة لتجهيز منتخباتها وتحقيق أفضل نتائج في أوليمبياد طوكيو 2020.





وقال هشام حطب في تصريحات لبرنامج " الماتش " الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد،: "لسنا الأوائل في كل شيء، نسعى لأن نحصد ميدالية ذهبية في الصحة والتعليم، من غير المنطقي أن نكون مطالبين بحصد ذهبية في طوكيو".



