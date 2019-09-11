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رياضة

ودياً.. وليد أزارو يشارك في فوز المغرب على النيجر 1-0

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:15 ص
وليد أزارو
وليد أزارو
أحمد هاني
نجح منتخب المغرب في تحقيق فوزًا ضيفه النيجر 1-0، في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية "الملعب الكبير بمراكش"، في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات المقبلة لمونديال 2022.

بدأ منتخب المغرب اللقاء بتشكيل يضم نجم الأهلي وليد أزارو أساسيًا حيث جاء كالاتي: 

منير الكجوي – عبد الكريم باعدي- زهير فضال- جواد ياميق – عصام الشباك – سفيان امرابط – عادل تعرابت – وليد الكرتي – المهدي كارسيلا- سفيان بوفال – وليد أزارو.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة وليد الكرتي من طريق تسديدة قوية لم يتمكن حارس مرمى الضيوف من صدها، ليحقق المغرب أول انتصار له تحت قيادة مدربه البوسني وحيد خليلوزيتش.

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