ودياً.. وليد أزارو يشارك في فوز المغرب على النيجر 1-0

نجح منتخب المغرب في تحقيق فوزًا ضيفه النيجر 1-0، في المباراة الودية التي جمعتهما على أرضية "الملعب الكبير بمراكش"، في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات المقبلة لمونديال 2022.





بدأ منتخب المغرب اللقاء بتشكيل يضم نجم الأهلي وليد أزارو أساسيًا حيث جاء كالاتي:





منير الكجوي – عبد الكريم باعدي- زهير فضال- جواد ياميق – عصام الشباك – سفيان امرابط – عادل تعرابت – وليد الكرتي – المهدي كارسيلا- سفيان بوفال – وليد أزارو.



