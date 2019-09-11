شوقي غريب يكشف عن استعداد المنتخب الأوليمبي لخوض تصفيات أفريقيا.. فيديو

قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، إن اللاعبين كانوا ملتزمين بشكل كبير في المعسكر الأخير، وكذلك على مستوى الأداء البدني والفني.
وأضاف شوقي غريب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، في برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: «أحرزنا 26 هدفا في 17 مباراة، واستقبلنا 14 هدفا، منهم 6 أهداف في آخر 3 مباريات، ما يعني وجود خلل، وكان يجب أن أعدله»، متابعا: «طريقة اللعب الهجومي تعتمد على مهارة اللاعب بشكل كبير».
وأكد شوقي غريب، أنه استقر بنسبة كبيرة على قائمة المنتخب الأوليمبي التي ستشارك في تصفيات إفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو المقرر إقامتها في صيف 2020، متابعا: «الشكل النهائي يعلن يوم 1 نوفمبر قبل انطلاق البطولة».