تفاصيل تقسيط المعاملة على مصاريف المدارس من التجاري وفا بنك | خدمات

أعلن التجاري وفا بنك إيجيبت عن إطلاق فعاليات حملة "العودة إلى المدارس" للعام الدراسي الجديد خلال شهر سبتمبر الجاري، وتأتي الحملة متزامنة مع إعلان عام 2019 عام التعليم وكذلك حرصًا من البنك على تقديم حلول مبتكرة حيث ينفرد البنك بتقديم 3 عروض مميزة في آن واحدتيسيرًا على عملائه في موسم العودة إلى المدارس.





وتمنح الحملة لعملاء البنك إمكانية الإسترجاع النقدي (كاش باك) بنسبة تصل إلى 10% بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة.





كما تتيح فرصة تقسيط المعاملة على مصاريف المدارس والجامعات ومستلزمات الدراسة على6 أشهر بتخفيض 50 % على الفوائد بحد أدنى 500 جنيه للمعاملة.





وكلل البنك، العرضين، بمفاجأة لحاملي بطاقاته الائتمانية والخصم المباشر، حيث يقدم خصومات فورية وحصرية بنسبة 10% على جميع الأدوات المدرسية ومستلزمات الدراسة في جميع مكتبات سمير وعلي وعددها 25 فرعا في 6 محافظات مصرية.





وفى هذا الصدد، علق عبد الرفيع الهاشمي رئيس قطاع التجزئة المصرفية وقطاع الأعمال في وفا بنك إيجيبت، قائلًا: "نحن سعداء بالإعلان عن إطلاق حملة "العودة إلى المدارس" التي تساهم بفاعلية في تقديم خدمات متعددة ودعم احتياجات عملائنا حاملي بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الإئتمانية.





وصرح رئيس قطاع التجزئة المصرفية وقطاع الأعمال في وفا بنك إيجيبت،: "لعل الحملة هي الأولى من نوعها ولكنها تأتي إمتدادًا لمجموعة من الحملات المبتكرة، حيث إننا بصدد إصدار منتجات مصرفية جديدة خاصة بالمرأة، و سنقوم بإصدار بطاقات السحب الآلي والدفع الإلكتروني والتي تصدر بمصاريف مخفضة، وإصدار محافظ إلكترونية تقدم للعملاء مجموعة متنوعة من الخدمات كسداد الفواتير والتحويلات من خلال الهاتف المحمول بأسلوب سهل وبسيط، وتوسيع قاعدة فروعنا لتغطية معظم محافظات الجمهورية".



