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أخبار العالم

الدفع أو الطرد.. فضيحة جديدة لـ قطر بسبب إيجار سفارتها في المكسيك

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 03:15 ص
السفارة القطرية في
السفارة القطرية في المكسيك
رحيم يسري
كشفت تقارير إعلامية عن فضيحة جديدة لقطر إذ إنها واحدة من أغنى دول العالم، ورغم ذلك لم تدفع إيجار سفارتها في المكسيك، الواقعة في لوماس تشابولتيبيك، كما طُلب منها إخلاء المقر.

وطالبت الجهة المالكة - عقارات كايخون ديل ويرتو 74- الممثلية الدبلوماسيّة بدفع مبلغ 28 ألفا و74 دولارًا بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بسبب الإيجارات المتأخرة، كما طالبتها بتسليم المقر الواقع في مونتي كاوكاسو 1505 ، بحسب صحيفة "ريفورما" المكسيكية.

وأفادت صحف مكسيكية بأن دعوى قضائية أشارت إلى أن السفارة القطرية لم تدفع إيجار شهري يوليو وأغسطس، ولذلك طلبوا فسخ عقد الإيجار، الموقع في 1 فبراير 2019. 

وأوضحت أن قطر اختارت هذا المقر منذ سبتمبر 2016، مشيرة إلى حريقا نشب في أحد مكاتب العقار في مارس الماضي بسبب ماس كهربائي.

وتقول صحيفة ريفورما إنها حاولت التواصل مع السفارة للاطلاع على وجهة نظرها بشأن الشكوى التي ستتولاها محكمة العدل العليا في مكسيك العاصمة، لكنها لم تتلقَ أي رد منها.
الدفع أو الطرد.. فضيحة جديدة لـ قطر بسبب إيجار سفارتها في المكسيك

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