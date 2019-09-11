نافورة ساحرة وحمامات أفضل ودهان.. 15 صورة لتطوير الموقع العام للمتحف المصري بالتحرير

كشفت المهندسة نجلاء رمضان مدير الإدارة الهندسية في المتحف المصري بالتحرير، والقائمة علي تطوير الموقع العام تفاصيل اعمال التطوير الجارية في حديقة المتحف وواجهته والسطح الخاص به.





وقالت المهندسة نجلاء رمضان لـ "صدى البلد" إنه جار تطوير منطقة النافورة، والتي ستكون بشكل متطور وحديث، وسيتم عمل عزل قوي لها، كما ستتم مراعاة وجود أثار حول النافورة وذلك في الارتفاع المخصص لها.





وأوضحت المهندسة نجلاء رمضان أن العمل يستغرق 5 شهور تقريبا، وبدأنا منذ شهرين ومتوقع أن تنتهي الأعمال خلال 3 أشهر، وحمامات الموقع العام سيتم تطويرها،وفي السطح سيتم دهان الجمالونات حيث بهتت ألوانها، وسنعيد ترميمها ودهانها واستكمال وتغيير الزجاج المكسور.





وقالت المهندسة نجلاء رمضان: قواعد التماثيل الموجودة في الحديقة سيتم تنظيفها ودهانها من جديد،وقسم الترميم في المتحف يتولي مسئولية الأجزاء الأثرية من الواجهة الخاصة بالمتحف.





من جانبها قالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف أن اعمال تطوير الموقع تتضمن ترميم ودهان الواجهات الخارجية له باستخدام نفس الألوان السابقة، مع تنظيف القواعد الحجرية للتماثيل المعروضة بالحديقة، وتطوير الحمامات الموجوده بالمتحف.





وتابعت المهندسة نجلاء رمضان: جاري أيضًا أعمال عزل نافورة الحديقة، لمنع تسرب المياه خارجها، مع تزويدها بنظام إضاءة جديد طبقا لأحدت التقنيات المستخدمة في هذا المجال.



