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منوعات

في تحدٍ للعنصرية.. فيديو لـ عناق طفلين يثير ضجة حول العالم

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:46 ص
طفلان يتعانقان في
طفلان يتعانقان في شوارع نيويورك
عزة عاطف
بنقاء الأطفال وعفويتهم، تجسد تحدى العنصرية بين البيض والسمر، في مقطع فيديو يرصد طفلين لم يتجاوزا عامهما الثاني وهما يركضان نحو بعضهما البعض ليتعانقا في أحد شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، وهو ما أثار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في الولايات المتحدة، بعد ما شاركه والد أحد الصغيرين.

«مايكل سيسنيروس»، أب لأحد الطفلين الصغار، شارك مقطع فيديو تذوب له القلوب الأسبوع الماضي بعد ما رأى الفرحة الشديدة على وجه ابنه ذو العامين الذي ركض نحو صديقه الصغير في آخر الشارع ببهجة ليس لها مثيل، فلم يكن رآه لمدة يومين.

نشر سيسنيروس مقطعًا على إنستجرام يظهر فيه الطفلين يركضان نحو بعضهما بعضًا، يمدان أيديهما كالأجنحة مُبتسمين بشدة، بعد غيابهما عن بعض لأيام، حيث كتب "إنه يوم الخميس"، "لم يرَ الاثنان بعضهما البعض منذ يوم الثلاثاء، وهما سعداء للغاية".

الطفلان ماكسويل وفينيجان، يعيشان في حي بعيد بواشنطن هايتس، ويعتبرا صديقين مقربين منذ حوالي عام، حيث بدأوا للتو ركوب الحافلة معًا للذهاب إلى حضانة في نفس الحي، وقد لاقى الفيديو انتشارًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم واصفين إياه بـ"شئ رائع" رغم انتشار الحقد والكراهية من حولهما.

 

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