غارات إسرائيلية على شمال قطاع غزة

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على أهداف في شمال قطاع غزة.





وبحسب وكالة "شهاب" الفلسطينية فإن طائرات الاحتلال قامت بشن غارات على مواقع للمقاومة في القطاع.





وأضافت أن طائرات الاحتلال تشن 6 غارات على موقع فلسطين التابع للمقاومة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.





يأتي ذلك بعد فترة من إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.



