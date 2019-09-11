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أخبار البلد

موعد صرف رواتب شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:40 ص
صرف رواتب شهر سبتمبر
صرف رواتب شهر سبتمبر
محمد شحتة
أعلنت وزارة المالية موعد صرف رواتب شهر سبتمبر، حيث تبدأ الحكومة صرف رواتب شهر سبتمبر يوم الأحد المقبل الموافق 15 سبتمبر 2019 بالتزامن مع دخول المدارس والجامعات.

وجدّدت وزارة المالية، في بيان لها، تأكيدها بأنه سيتم صرف مرتبات سبتمبر، بما فيها المحوّلة على البنوك، للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم 15 من الشهر نفسه، ومرتبات أكتوبر اعتبارًا من يوم 20 من الشهر نفسه.

وكلّفت الوزارة الجهات الإدارية، باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التأكد من صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أشهر سبتمبر، وأكتوبر، في المواعيد المقرّرة.

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