موعد صرف رواتب شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

أعلنت وزارة المالية موعد صرف رواتب شهر سبتمبر، حيث تبدأ الحكومة صرف رواتب شهر سبتمبر يوم الأحد المقبل الموافق 15 سبتمبر 2019 بالتزامن مع دخول المدارس والجامعات.





وجدّدت وزارة المالية، في بيان لها، تأكيدها بأنه سيتم صرف مرتبات سبتمبر، بما فيها المحوّلة على البنوك، للعاملين بالدولة اعتبارًا من يوم 15 من الشهر نفسه، ومرتبات أكتوبر اعتبارًا من يوم 20 من الشهر نفسه.



