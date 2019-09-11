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رياضة

ميتشو غير جروس.. مرتضى منصور يهنئ الجهاز الفني ولاعبي الزمالك على لقب الكأس.. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 03:43 ص
صدى البلد
ملك موسى
وجّه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التهنئة للاعبين والجهاز الفني عقب الفوز بكأس مصر، بعد التغلب على بيراميدز بثلاثية نظيفة في النهائي.

قال مرتضى منصور: "يعجبني في ميتشو علاقته مع اللاعبين وأكبر دليل على روحه وعلاقته لقطة احتفاله مع محمود علاء، كما يعجبني شخصيته الحازمة ومبدأ الشورى الذي يتبعه مع أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف بعكس جروس الذي كان ينفرد برأيه دون أن يتشاور مع أحد" 

تابع مرتضى منصور: "الكل شكك في ميتشو، ولكنه أثبت قوته في المباريات التي خاضها، مواجهة بطل السنغال في دوري الأبطال صعبة والقرعة تأتي سهلة للأهلي في كل عام بعكس الزمالك الذي يواجه فرقا قوية لذلك يجب التركيز على مباراة دوري الأبطال قبل التفكير في لقاء السوبر أمام الأهلي".

وأضاف مرتضى منصور أن بيراميدز يمتلك لاعبين كبار والزمالك تغلب عليه بالثلاثة وكان بإمكانه أن يفوز بأكثر من تلك النتيجة، وهذا يعكس أن الزمالك يمتلك أفضل لاعبين في مصر.

وحول الحضور الجماهيري قال مرتضى منصور: "مباراة بيراميدز كانت تجربة ونجحت لذلك التذاكر سيتم بيعها في المنافذ فيما هو قادم بعد المظهر الحضاري للجماهير التي حضرت نهائي كأس مصر وعليكم أن تسعدوهم وتواصلوا حصد الألقاب" .

واختتم مرتضى منصور حديثه: "المكافآت جاهزة والجميع يستطيع أن يصرف والقادم سيكون أفضل بإذن الله لأنني أثق في اللاعبين والجهاز الفني".

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