قبل انتهاء موعد التظلمات.. تفاصيل التعويضات المقررة لأبناء النوبة بأسوان

ساعات قليلة وتنتهى المدة الزمنية المقررة لتلقى طلبات التظلمات على الرغبات المقدمة من أبناء النوبة والخاصة بتعويضات المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى ممن لم يسبق تعويضهم قبل ذلك، والمحدد لها غدًا الخميس 12 سبتمبر الجارى.





وتستعرض " صدى البلد " التعويضات التى قام أبناء النوبة بإبداء رغباتهم عليها خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 20 أغسطس الماضى .





فهناك تعويضات خاصة بتقنين الأراضى للمتضررين من خزان أسوان بالتمليك وحق الانتفاع الأبدى.





وتوجد أيضًا تعويضات سكنية خاصة بالحصول على وحدات داخل محافظة أسوان وخارجها من المحافظات التى تتوافر فيها وحدات إسكان اجتماعى .





هذا بجانب التعويضات المالية عن الوحدات السكنية والتى تقدر بـ225 ألف جنيه عن المسكن ، فضلًا عن التعويضات الزراعية التى سيتم تعويض صاحب الأرض بأرض أخرى دون حد أقصى سواء فى منطقة خورقندى بأبو سمبل السياحية أو منطقة وادى الأمل جنوب قرى كركر.



