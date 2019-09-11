ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قبل انتهاء موعد التظلمات.. تفاصيل التعويضات المقررة لأبناء النوبة بأسوان

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:55 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
ساعات قليلة وتنتهى المدة الزمنية المقررة لتلقى طلبات التظلمات على الرغبات المقدمة من أبناء النوبة والخاصة بتعويضات المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى ممن لم يسبق تعويضهم قبل ذلك، والمحدد لها غدًا الخميس 12 سبتمبر الجارى. 

وتستعرض " صدى البلد " التعويضات التى قام أبناء النوبة بإبداء رغباتهم عليها خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 20 أغسطس الماضى .

فهناك تعويضات خاصة بتقنين الأراضى للمتضررين من خزان أسوان بالتمليك وحق الانتفاع الأبدى. 

وتوجد أيضًا تعويضات سكنية خاصة بالحصول على وحدات داخل محافظة أسوان وخارجها من المحافظات التى تتوافر فيها وحدات إسكان اجتماعى .

هذا بجانب التعويضات المالية عن الوحدات السكنية والتى تقدر بـ225 ألف جنيه عن المسكن ، فضلًا عن التعويضات الزراعية التى سيتم تعويض صاحب الأرض بأرض أخرى دون حد أقصى سواء فى منطقة خورقندى بأبو سمبل السياحية أو منطقة وادى الأمل جنوب قرى كركر. 

علاوة على التعويضات المالية عن الأراضى الزراعية والتى قدرت بـ25 ألف جنيها للفدان الواحد ، وتعويضات خاصة بانتظار خطة الدولة المستقبلية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد مدها لـ31 يوليو.. لجان تعويضات أبناء النوبة تواصل أعمالها..صور

مد فترة عمل لجنة تعويضات أهل النوبة حتى نهاية يوليو.. محافظ أسوان يعلن تقديم تسهيلات للمستحقين.. ويؤكد: نعمل وفق توجيهات رئاسية.. والأهالى سعداء..صور

بناءً على رغبة أهالى النوبة .. مد فترة قبول رغبات الحصول على التعويضات حتى 20 أغسطس

سلسلة عمل متواصلة.. لجان تلقي رغبات تعويضات أبناء النوبة استمرت شهرا و26 يوما.. العمل على تقديم تسهيلات حكومية لإنهاء الرغبات على الوجه الأكمل.. صور

6350 طلبا لأهالي النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان.. صور

جهود وطنية متواصلة.. لجان تلقى رغبات أبناء النوبة من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان تصنع المستحيل.. و55% إجمالي المتقدمين بواقع 6350 رغبة.. و4 رغبات أمام المتقدم.. صور

ترشيحاتنا

إعدام وغرامة مليون جنيه وحظر الإنترنت..عقوبات صارمة من النواب ضد مروجي الشائعات

لهذه الأسباب.. تشعر بالصداع النصفي.. فيديو

زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد.. ماذا قالت العروسة عن زيجات العريس السابقة

بث مباشر لجلسة الحكم فى قضية التخابر مع حماس

ما بين 19.20 و15.70 جنيه.. حكاية تراجع سعر الدولار في مصر خلال 3 سنوات

مرتضى منصور يفتح النار على ثلاثي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيم كاردشيان منهارة لإصابتها به.. تعرف على أعراض مرض الذئبة القاتلة

بإطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تحتفل بعقد قرانها

مكشوف الصدر.. عبير صبري تثير الجدل بفستان أسود وحبات ليمون