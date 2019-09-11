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رياضة

البداية دائماً مهمة.. ميتشو: انتهى شهر العسل بعد كأس مصر.. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 03:39 ص
صدى البلد
ملك موسى
حرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك علي توجيه الشكر لمرتضى منصور رئيس النادي على الدعم الذي يتلقاه منذ توليه المهمة الفنية للفريق.

وقال "ميتشو" خلال جلسة رئيس الزمالك مع اللاعبين: "أوجّه الشكر لرئيس النادي وكذلك مجلس الإدارة على الدعم".

أضاف ميتشو: "في فريق مثل الزمالك المكسب طبيعي، شهر العسل والاحتفال بالكأس انتهى، تركيزنا حاليًا على مواجهة بطل السنغال في دوري أبطال أفريقيا".

تابع المدير الفني حديثه: "علينا ألا نقع في الأخطاء التي ارتكبناها خلال السنوات الماضية سواء في كينيا عند الخسارة من جورماهيا برباعية أو عندما خسرنا من ولايتا ديتشا في الكونفيدرالية".

اختتم ميتشو: "البداية دائما هامة، ونحن نعلم قيمة الفوز بدوري أبطال إفريقيا وهذا هو الهدف الذي سنسعى إليه الفترة المقبلة ونريد استغلال مباراة بطل السنغال لتكون دافعًا لنا للفوز بالسوبر أمام الأهلي".

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