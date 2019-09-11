اللجنة الأولمبية لا تدير مركز التسوية والتحكيم.. اعرف التفاصيل

أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، أنه لا يدير مركز التسوية والتحكيم، مؤكدًا أن المركز جهة مستقلة عن اللجنة تمامًا.





وقال هشام حطب في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، إن مركز التسوية والتحكيم لديه قيادات من القضاة هم المسئولين عن إدارته وإصدار القرارات في مختلف الأزمات باستقلالية تامة.



