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رياضة

صلاح محسن ينشر صورة له قبل السفر إلى غينيا الاستوائية.. والجماهير: بالتوفيق يا غالي.. شاهد

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 03:58 ص
صلاح محسن
صلاح محسن
القسم الميدانى
نشر صلاح محسن لاعب النادى الاهلي صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".

وعلق صلاح محسن على الصورة : قائلاً "إلى غينيا الاستوائية 
#الاهلى ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :


‏‎ربنا معاكم وقلوبنا معاكم - ‏‎بالتوفيق يا غالي
‏‎بالتوفيق ياكابين ليك وللاهلى وإن شاء الله ترجعو بنصر كبير.

يُذكر أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غادرت إلى غينيا الاستوائية استعدادًا لمُواجهة كانو سبورت، المُقرّر إقامتها يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، ويرأس البعثة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة المُكلّف من المجلس برئاسة محمود الخطيب.

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