تامر مرسي: نهدف لإثراء الدراما المصرية والعربية من خلال نصوص متميزة

كشف تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن دعم الشركة، للشركات العاملة في مجال الإنتاج الدرامي، وذلك من خلال إعلانها عن إتمام التعاقد على أعمال درامية مع العديد من الشركات العاملة في السوق المصرية.





وأعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعاقدها على مسلسل "شبر ميه" مع المنتجة مها سليم، إضافة إلى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" من إنتاج أحمد عبد العاطي.





وكانت الشركة قد تعاقدت مع المنتج ريمون مقار على مسلسل "قيد عائلى" إضافة إلى تعاقدها سابقا على مسلسل الزعيم عادل إمام " فالنتينو"من إنتاج رامي عادل إمام وهشام تحسين.





وصرح تامر مرسي بأن الشراكات مستمرة بهدف التعاون المثمر والمتنوع من أجل إثراء الدراما المصرية والعربية من خلال نصوص متميزة تليق بالأسرة المصرية والعربية.





و أضاف تامر مرسي أن السوق المصري والعربي يتسع لإضافة شراكات إنتاجية اخري من أجل دراما هادفة ويتم عرضها طوال شهور العام وليس فقط خلال شهر رمضان المعظم وهو ما بدأته الشركة المتحدة بالفعل فيهما.



