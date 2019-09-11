دافع عن شرفه.. فيديو مأساوي لـ 6 يمنيين يطعنون شاباً بالسكاكين داخل مستشفى

تداول رواد موقع "تويتر" فيديو، يرصد هجوما عنيفا من 6 أشخاص على مواطن يمني بصحبة زوجته في مستشفى، بعدما حاولوا معاكستها والتحرش بها- كما ذكر المغردون-.





واجتاح المقطع موقع تويتر، حيث تُظهر إحدى كاميرات المستشفى 6 أشخاص يتناوبون ضربًا وطعنًا على شاب بالسكاكين داخل مستشفى في صنعاء، وقد وقفت زوجته بعيدًا "لا حول لها ولا قوة"، بينما طعنوه حتى الموت.





الشاب «عبدالرحمن مجلي»، المجني عليه، جاء من محافظة أبين، جنوب اليمن، للعلاج مع زوجته في أحد مستشفيات صنعاء، وقد تم نشر الفيديو للمرة الأولى عبر صفحته الشخصية على فيس بوك ثم انتشر في كل مكان.



