صوتي وحش بس بحب الأغنية دي.. إنجي خطاب تشارك متابعيها بفيديو غنائي بصوتها.. شاهد





نشرت الفنانة انجى خطاب فيديو لها وهى تغنى ؛ عبر حسابها الشخصى على " انستجرام " .وعلقت انجى خطاب على الفيديو : " ليله ورا ليله اشتاق إليك، صوتي وحش بس بحب الاغنيه دي قولت ادندن معاه ".وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : "حلو -- يا جمال احساسك".يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجى خطاب مسلسل كلبش ٢ بطولة الفنان أمير كرارة.