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فن

صوتي وحش بس بحب الأغنية دي.. إنجي خطاب تشارك متابعيها بفيديو غنائي بصوتها.. شاهد

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:02 ص
انجى خطاب
انجى خطاب
القسم الميدانى
نشرت الفنانة انجى خطاب فيديو لها وهى تغنى ؛ عبر حسابها الشخصى على " انستجرام " .

وعلقت انجى خطاب على الفيديو : " ليله ورا ليله اشتاق إليك، صوتي وحش بس بحب الاغنيه دي قولت ادندن معاه ".

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : "حلو -- يا جمال احساسك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجى خطاب مسلسل كلبش ٢ بطولة الفنان أمير كرارة. 

 

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