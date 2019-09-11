لقاء لاعبي الأهلي.. صدى البلد ينشر كواليس رحلة بعثة المصري إلى زنجبار

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري الى مطار القاهرة استعدادًا للسفر الى دولة تنزانيا وبالتحديد الى جزيرة زنجبار لخوض المباراة المهمة ، والمرتقبة أمام فريق ماليندي ، والمقرر إقامتها في الخامس عشر من سبتمبر الجاري ، على ستاد عمان ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية في نسختها السابعة عشر.



أنهى محمود جابر اداري الفريق كافة إجراءات سفر البعثة في دقائق معدودة ، فيما قام ابراهيم غانم مسئول المهمات بتولي مهمة شحن أمتعة البعثة وسط تعاون تام من القائمين بالعمل في المطار حيث تم تسهيل كافة إجراءات الشحن .



حرص العديد من جماهير الكرة المصرية في مطار القاهرة على التقاط العديد الصور التذكارية مع الكابتن ايهاب جلال وعددًا من نجوم الفريق .



سادت حالة من الهدوء التام بين اللاعبين اثناء تواجدهم في مطار القاهرة الدولي، وقام بعض اللاعبين بقراءة آيات الذكر الحكيم ، والبعض الأخر حرص على إجراء بعض المكالمات الهاتفية.



حالة من الود سادت لاعبي فريقي المصري والأهلي الذين سيستقلون طائرة واحدة للتوجه إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا على سبيل الترانزيت قبل توجه بعثة المصري إلى زنجبار ، وبعثة الأهلي إلى غينيا الإستوائية.



ومن المقرر ان تنطلق طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تُقل بعثة الفريق الأول من مطار القاهرة إلى أديس أبابا (اثيوبيا) بعد قليل متوجهة الى مطار أديس أبابا (اثيوبيا) في رحلة تستغرق 3 ساعات و 40 دقيقة لمسافة تصل الى 3670 كم ، حيث ستقضي بعثة المصري بعض الوقت كترانزيت ثم تستقل طائرة اخرى تابعة للخطوط الأثيوبية للتوجه الى مطار عبيد أماني كرومي الدولي الذي يقع على بعد حوالي 5 كيلو متر جنوب مدينة زنجبار، في رحلة تستغرق ساعتين وأربعين دقيقة لمسافة تصل الى 2455 كم .



شهدت ساحة الإنتظار بمطار القاهرة تواجد كل من محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس البعثة ، احمد عوض عضو مجلس الإدارة ، محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد وممثل الإتحاد المصري لكرة القدم ، محمد عباس الصحفي بجريدة الاهرام ، وعبد الرحمن بصلة الصحفي بجريدة الوفد ومحمد التفاهني الصحفي بجريدة الأخبار ، حيث حرصوا على تحية اللاعبين ومصافحتهم ،وتحفيز اللاعبين وشحنهم معنويًا في بداية مشوار الكونفدرالية الإفريقية في نسختها السابعة عشر.



واطمأن محمد الخولي على سير كافة الإجراءات الإدارية من حجز الفندق ، ملعب التدريب ، وتخصيص صالة الجيمانيزيوم للاعبي الفريق ، كذلك قاعة المؤتمرات لإقامة المحاضرات الفنية.



بينما قام اللواء ياسر سالم مدير الكرة بإجراء مكالمة هاتفية مع السفير محمد أبو الوفا سفير مصر بدولة تنزانيا لمتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بالانتقالات والاقامة.



وتم إعداد كافة ترتيبات الانتقالات الداخلية بالتنسيق مع نادي ماليندي، وتم تخصيص حافلة تقل اللاعبين الى مقر الإقامة بفندق DoubleTree Hilton والذي يطل على ساحل المحيط الهندي ، كذلك تم تخصيص سيارة مستقلة لرئيس البعثة محمد الخولي والمرافقين .

