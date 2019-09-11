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فن

نداء شرارة لـ صدى البلد: ارتديت الحجاب منذ أن كان عمري 16 عاماً

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:07 ص
نداء شرارة
نداء شرارة
آيه عاطف
عبّرت الفنانة الأردنية نداء شرارة، عن سعادتها البالغة بكونها امرأة محجبة، تلتزم بحجابها وتعتز به كما تستطيع أن تقدم ما تحب من فن راقٍ.

وقالت الفنانة الأردنية نداء شرارة، في تصريح لـ "صدى البلد" : ارتديت الحجاب منذ أن كان عمري 16 عاماً، والتزمت به عندما أصبحت 18 عاماً، وعمري الآن هو 26 عاماً، وعند تقديمي لبرنامج "ذا فويس" لم يضغط عليّ أي فرد من البرنامج لكي أقم بخلع الحجاب بل تركوا لي مطلق الحرية.

وتابعت الفنانة الأردنية نداء شرارة،:" لم أنكر أنني كنت متخوفة من أن يتم ظلمي في البرنامج بسببه ولكن هذا لم يحدث إطلاقًا بالعكس لقد أخذوا صوتي على عين الاعتبار، وأنا من المستحيل أن أتخلى عن الحجاب أو أقم بخلعه في يومٍ ما، وارتدائي له لم يغير ثقتي بنفسي أبدًا".

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