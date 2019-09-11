نداء شرارة لـ صدى البلد: ارتديت الحجاب منذ أن كان عمري 16 عاماً

عبّرت الفنانة الأردنية نداء شرارة، عن سعادتها البالغة بكونها امرأة محجبة، تلتزم بحجابها وتعتز به كما تستطيع أن تقدم ما تحب من فن راقٍ.





وقالت الفنانة الأردنية نداء شرارة، في تصريح لـ "صدى البلد" : ارتديت الحجاب منذ أن كان عمري 16 عاماً، والتزمت به عندما أصبحت 18 عاماً، وعمري الآن هو 26 عاماً، وعند تقديمي لبرنامج "ذا فويس" لم يضغط عليّ أي فرد من البرنامج لكي أقم بخلع الحجاب بل تركوا لي مطلق الحرية.



