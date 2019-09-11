اليوم.. ندوة لـ فيلم جسر الجواسيس في قصر السينما

تقام عرض مساء اليوم الأربعاء، ندوة حول الفيلم الأجنبي Bridge of spies، في قصر السينما، وذلك تحت إشراف الناقد السينمائي نادر الرفاعي الأستاذ بالمعهد العالى للنقد الفنى، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.





"Bridge of spies" هو فيلم درامى أمريكى بطولة كل من توم هانكس، مارك رايلانس، أيمى رايان وألن ألدا، وغيرهم من النجوم وهو من إخراج المخرج الكبير ستيفن سبيلبرغ.



