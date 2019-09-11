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فن

اليوم.. ندوة لـ فيلم جسر الجواسيس في قصر السينما

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
Bridge of spies
Bridge of spies
آيه عاطف
تقام عرض مساء اليوم الأربعاء، ندوة حول الفيلم الأجنبي Bridge of spies، في قصر السينما، وذلك تحت إشراف الناقد السينمائي نادر الرفاعي الأستاذ بالمعهد العالى للنقد الفنى، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

"Bridge of spies" هو فيلم درامى أمريكى بطولة كل من توم هانكس، مارك رايلانس، أيمى رايان وألن ألدا، وغيرهم من النجوم وهو من إخراج المخرج الكبير ستيفن سبيلبرغ.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حقيقية، نشبت في فترة الحرب الباردة خلال خمسينيات القرن الماضي، وذلك عندما قام الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية بتجنيد جواسيس للكشف عن معلومات تتعلق بالأسلحة النووية ضد بعضهما، كما تحدث العديد من الأكشن مع تصاعد الأحداث بالفيلم.

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