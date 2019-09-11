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فن

اخبار الفن.. الليلة زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي.. رامي صبري يطرح كليب وبقابل ناس

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:10 ص
هنا الزاهد وأحمد
هنا الزاهد وأحمد فهمي
آيه عاطف
نشر موقع «صدى البلد» على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:


يقيم الفنانان هنا الزاهد، وأحمد فهمي، اليوم الأربعاء، حفل زفافهما، الليلة، في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل.



أقيم حفل افتتاح الدورة 26 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية بمشاركة 40 دولة عربية وأجنبية.



طرح الفنان رامى صبرى، كليب أغنيته الجديدة والتي تحمل أسم "وبقابل ناس"، وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد "فارق معاك"، حيث تم تصوير الأغنية تحت قيادة المخرج هادي الباجوري، وهى من كلمات أحمد على موسى، وألحان شادى حسن، وتوزيع طارق توكل.



طرحت الفنانة آية عبد الرؤوف، أغنية جديدة لها بعنوان "مكدبش عليك"، عبر القناة الرسمية الخاصة بها على يوتيوب.

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