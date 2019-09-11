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تعليم

مدارس بورسعيد جاهزة في أول أيام الدراسة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:47 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
شهدت مدارس محافظة بورسعيد حالة من الاستنفار والتأهب لاستقبال أطفال وطلاب مراحل التعليم المبكر والصفوف الأولى بالتعاون مع الإدارات المعنية بقطاع التعليم والأجهزة التنفيذية والأمنية للمحافظة.

ومن المنتظر انتظام ٤٢٦٤٧ طفلًا وطفلة وتلميذ وتلميذ بمقاعدهم الدراسية اليوم الأربعاء مع بدء العام الدراسى الجديد ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ منهم ٢٠٧١٤ طفلًا بمرحلة رياض الأطفال و٢١٩٣٣ تلميذا بالصفين الأول والثانى الابتدائى.


ويعتبر التطوير الجارى فى منظومة التعليم لمراحل التعليم المبكر والصفوف الاولى من أذكى الاستثمارات التى قد تتخذها الأمم لخلق جيل قيادى كفء وهذا ما يتسق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتعليم .

و حذر د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد البدء فى مجموعات التقوية المدرسية الا بعد الاسبوع الثانى من بدء العام الدراسى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ .

وشدد على أن التعليمات على جميع مدارس المحافظة بجميع الادارات التعليمية ومن يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية.

وقال ان نظام التعليم الجديد يهدف لإشراك ولى الامر فى العملية التعليمية وان هذا النظام قائم على مد جسور الثقة بين الجهات التنفيذية وولى الامر وتعزيز اعتماد الطالب على نفسه فى تحصيل العلم.

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