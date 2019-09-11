ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كندا تكشف عن خطة استراتيجية تشمل تعزيز التواجد العسكري في القطب الشمالي

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:24 ص
التواجد العسكري في
التواجد العسكري في القطب الشمالي
أ ش أ
كشفت حكومة رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم عن خطة استراتيجية مدتها 10 سنوات لمنطقة القطب الشمالي الكندية الغنية بالموارد والتي تضمنت تعزيز وجودها العسكري والاستجابة للمنافسة الدولية المتزايدة.

وأصدرت الحكومة الفيدرالية وثيقتها التي طال انتظارها لتطوير القطب الشمالي الكندي. وتقترح الوثيقة المطولة ، التي أصدرتها وزارة العلاقات بين السكان الأصليين والشؤون الشمالية، ثماني أولويات ، مع الاهتمام بالصحة والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

ويوفر القطب الشمالي رواسب نفطية وخشب، بالإضافة إلى ممر بحري رئيسي بين أوروبا وآسيا عبر الممر الشمالي الغربي في أرخبيل القطب الشمالي الكندي.

وذكرت الوثيقة "لا تزال كندا ملتزمة بممارسة سيادتها" على الطريق، الذي تعتبرها دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، مياها دولية.

وأضافت "هناك اهتمام ومنافسة دولية في القطب الشمالي الكندي من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تسعى للمشاركة في الموارد الطبيعية الغنية والموقع الاستراتيجي في المنطقة."

وقالت إن أحد الأهداف الرئيسية للحكومة هو "تعزيز الوجود العسكري لكندا... في القطب الشمالي والشمال."

وذكرت وثيقة إطار السياسة أن عام 2017 شهد زيادة بنسبة 22 في المائة في حركة الملاحة البحرية عبر القطب الشمالي الكندي .

ترشيحاتنا

شوقي غريب يكشف عن استعداد المنتخب الأوليمبي لخوض تصفيات أفريقيا.. فيديو

سلة الخضار وموقع تعميد المسيح.. ما هو غور الأردن الذي تعهد نتنياهو بضمه لـ إسرائيل

أحمد نبيل يكشف سبب استبعاده من ثلاثي أضواء المسرح.. فيديو

نداء شرارة لـ صدى البلد: ارتديت الحجاب منذ أن كان عمري 16 عاماً

الدفع أو الطرد.. فضيحة جديدة لـ قطر بسبب إيجار سفارتها في المكسيك

تسبب التسمم وأمراض القلب.. أطعمة نتناولها بطريقة خاطئة.. الثانية ستصدمك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبهرة وجميلة.. ياسمين صبري بـ اطلالة مثيرة على إنستجرام

شاهد.. لقاء بعثتي الأهلي والمصري بمطار القاهرة قبل السفر إلى إثيوبيا

باستثناء الرباعي الدولي.. بعثة الأهلي تتجه إلى غينيا الاستوائية.. صور