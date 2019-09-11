لقطات محرجة حدثت للمذيعات أثناء تقديم البرامج

انتشر مقطع فيديو ساخر على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لعدد من مشاهد البرامج ونشرات الأخبار التي أفسدتها أحداث عفوية سريعة خلال البث المباشر، وقد ظهر في الفيديو مذيعات من جميع دول العالم من بينهن بعض المذيعات العرب في مواقف مضحكة ومحرجة في نفس الوقت.



في أحد المشاهد تظهر مذيعة وهي تناقش اختراعا جديدا لدراجة كهربائية تعمل بسرعة فائقة، وعندما قامت المذيعة لتجربها انطلقت الدراجة بأقصى سرعة داخل الاستوديو حتى اصطدمت بالطاولة وسقطت المسكينة أرضًا.



في مشهد مضحك آخر داخل الفيديو ظهرت مذيعة نشرة إخبارية وهي تتلعثم في إحدى الكلمات لما يزيد عن 5 مرات وهو ما أثار ضحك جميع من حولها وأدخلها في نوبة ضحك هستيرية على الشاشة.



بينما انتظرت مذيعة أخرى نزول سبايدرمان في أي لحظة من الهواء وهي منفعلة ومتحمسة للغاية وخلال إلقاء مقدمة البرنامج المثيرة، هبط سبايدرمان فجأة مما أفزعها فسقطت مغشي عليها.



اللقطة الأكثر قوة كانت من نصيب محاورة وقفت على قارب تتحدث إلى ضيفها خلال البث المباشر للبرنامج، لكن عندما حاولت الاستناد بظهرها على أحد طرفي القارب سقطت في الماء.



المشهد المؤلم كان لمذيعة أثناء تجربتها للتزلج على الجليد نائمة على بطنها، لكن لم تعلم بأنها ستنزلق بتلك السرعة حتى أنها فقدت التحكم واصطدمت أخيرًا بوجهها في صخرة ضخمة، أما الأخرى فكانت مذيعة عربية حاولت القفز على ماء المطر أمام الكاميرا فانزلقت وسقطت على الأرض.

