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فن

حلو تكون قاعد وتكتب كوبلية جديد لإحدى أغنياتك.. نداء شرارة تشارك الجماهير بفيديو جديد لها

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:11 ص
نداء شرارة
نداء شرارة
القسم الميدانى
نشرت الفنانة الأردنية نداء شرارة فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

وعلقت نداء شرارة على الفيديو قائلة " حلو تكون قاعد وتكتب كوبلية جديد لإحدى اغنيك انا اخترت 
وكتابة هاد الكوبليه الجديد بتمنى يعجبكم " .

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: "روعة - مشاء الله - ربنا يحميكى ".

يذكر أن نداء شرارة قدمت عددا من الأغاني منها "حبيتك بالتلاتة، وسهرانة أنا، وبتخون، وبعدو عطرك، ودرجات، وكلام في كلام"، كما غنَّت أكثر من ميدلي، وأغان متنوعة للعديد من النجوم منها "نخبي ليه، وقلب واحد، ويهون الليل، ويا مسهرني" وغيرها من الأغنيات.

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