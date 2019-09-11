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منوعات

جوجل توقف ظهور الإعلانات الطبية التجريبية غير المعتمدة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:15 ص
جوجل
جوجل
أ ش أ
أكدت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، أنها لن تقدم، عبر منصتها، إعلانات عن تقنيات طبية تجريبية أو غير محققة علميا.

وذكرت الشركة– في بيان – إن بعض المعلنين يقومون بالتسويق لعمليات غير مجربة رسميا مثل العلاج بالخلايا الجذعية، مشيرة إلى أنها قررت وقف ظهور تلك النوعية من الإعلانات.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن العلاجات غير المجربة للخلايا الجذعية أدى للإصابة بالعمى الشديد لدى بعض المرضى.

ووفقا لجوجل، فإن السياسة الجديدة ستطبق على العلاجات بعلاج بيولوجي غير مستقر علميا أو غير معتمد على أساس علمي، إلى جانب علاجات التجارب السريرية غير المعتمدة رسميا.

وسيسمح عملاق محركات البحث الأمريكي بظهور الإعلانات التي تروج للأبحاث العلاجية وكذلك التجارب السريرية التي تمتثل للقوانين المتعلقة بسياسة "جوجل" الخاصة بالإعلانات الطبية والرعاية الصحية

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