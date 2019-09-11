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منوعات

أبل ووتش سيريز 5.. أبل تكشف عن أحدث إصداراتها من الساعات الذكية

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:45 ص
شركة أبل الأمريكية
شركة "أبل" الأمريكية
أ ش أ
أماطت شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، اللثام رسميا عن الجيل القادم من ساعتها الذكية "أبل ووتش سيريز 5".

الموديل الحديث يتشابه جدا مع سلسلة ساعات "أبل ووتش سيريز 4" التي أطلقتها الشركة العام الماضي، بالتصميم والحجم ذاته، غير أن الميزة الكبيرة الجديدة هذا العام هو خيار العرض المفعل دائما الذي يسمح بعرض الوقت دون الحاجة على تحريك الرسخ.

وأوضحت "أبل" إن سلسلة ساعات "أبل ووتش سيريز 5" الذكية تحتفظ بذات عمر بطارية الموديل السابق والتي تمتد حتى 18 ساعة متواصلة، حتى مع تشغيل خيار العرض المفعل دائما، وذلك بفضل شاشة الساعة ومحرك العرض منخفض استهلاك الطاقة.

وبالإضافة إلى ميزة العرض المفعل دائما، تتوفر سلسلة ساعات "أبل ووتش سيريز 5" الذكية بغلاف مصنوع من الألومنيوم والتيتانيوم المعاد تدويره، كما تتوفر خيارات أخرى من الاستانليستيل والسيراميك المستخدم في موديلات سابقة.

وتشمل المميزات الأخرى، بوصلة مدمجة، وخاصية الاتصال في حالات الطوارئ للدول الأجنبية.

ويبدأ سعر ساعات "أبل ووتش سيريز 5" الذكية من 399 دولارا أمريكيا للموديل المزود بميزة تحديد الموقع الجغرافي، و499 دولارا أمريكيا للموديل المتصل عبر الشبكات الخلوية. وتتوفر للحجز المسبق بداية من اليوم؛ على يبدأ طرحها بالأسواق في 20 سبتمبر الجاري.

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