تليفونات بني سويف يمنح لاعبيه راحة يومين من التدريبات

قرّر الجهاز الفني لنادى تليفونات بني سويف بقيادة الدكتور عماد سمير، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة يومين، عقب انتهاء معسكر الفريق بالإسكندرية، ضمن استعدادات الفريق للموسم الحالي من الممتاز ب.





وقال الدكتور عماد سمير إن اللاعبين حصلوا على راحة يومي الأربعاء والخميس، بعد العودة من رحلة الاسكندريه وخوض معسكر قوي لتجهيز هم لمباريات الموسم الجديد.





ومن المقرر أن يعود فريق تليفونات بني سويف للتدريبات يوم الجمعة المقبل، لاستكمال فترة الإعداد، وتجهيز اللاعبين للمرحلة النهائية قبل انطلاق منافسات الدوري مطلع أكتوبر المقبل وفقا لما أعلنته اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم.



