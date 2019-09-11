مهاجم نادي مصر يجتمع بمسئولي المنيا اليوم للاتفاق على الانضمام للفريق

اتفق محمد سمارة مهاجم نادي مصر السابق، مع مسؤولي الجهاز الفنى لنادى المنيا علي الحضور اليوم الأربعاء للنادي، للاتفاق حول تفاصيل انضمامه للفريق خلال تلك الفترة استعدادًا للممتاز ب.





وجرت اتصالات بين محمد سمارة والدكتور محمد عليان مدير الكرة بالنادي، للاتفاق علي هذا الموعد للتفاوض في القيمة المالية، وعدد السنوات، لحسم هذا الملف وانضمام اللاعب بالفريق بشكل نهائي لتدعيم الهجوم.





ورحل محمد سمارة عن صفوف نادي مصر بعد عدم قيده بقائمة الفريق الأولى ، الأمر الذى جعله حرا ويحق له التوقيع لأي فريق دون قيد وشرط.



