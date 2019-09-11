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رياضة

مهاجم نادي مصر يجتمع بمسئولي المنيا اليوم للاتفاق على الانضمام للفريق

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:51 ص
صدى البلد
مالك خالد
اتفق محمد سمارة مهاجم نادي مصر السابق، مع مسؤولي الجهاز الفنى لنادى المنيا علي الحضور اليوم الأربعاء للنادي، للاتفاق حول تفاصيل انضمامه للفريق خلال تلك الفترة استعدادًا للممتاز ب.

وجرت اتصالات بين محمد سمارة والدكتور محمد عليان مدير الكرة بالنادي، للاتفاق علي هذا الموعد للتفاوض في القيمة المالية، وعدد السنوات، لحسم هذا الملف وانضمام اللاعب بالفريق بشكل نهائي لتدعيم الهجوم.

ورحل محمد سمارة عن صفوف نادي مصر بعد عدم قيده بقائمة الفريق الأولى ، الأمر الذى جعله حرا ويحق له التوقيع لأي فريق دون قيد وشرط.

ولعب محمد سمارة من قبل لصفوف المنيا لمدة موسم ونصف وسجّل خلاله 25 هدفًا مع الفريق، الأمر الذي جعل الإدارة تتمسك بوجوده لدعم خط الهجوم في الممتاز ب.

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