ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد تعافيه من الإصابة.. المنيا يجهز بدوي عاشور للمباريات

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:54 ص
صدى البلد
مالك خالد
يكثف أعضاء الجهاز الفنى لنادى المنيا بقيادة سمير كمونة، جهودهم لتجهيز بدوي عاشور جناح الفريق الأيمن، بعد عودته من الاصابة، خاصة أنه من الأعمدة الرئيسية بالفريق.

وتعرض بدوي عاشور لإصابة بشد في السمانة وتغيب عدة أيام عن تدريبات الفريق خلال تلك الفترة، قبل أن يتعافي ويعود للتدريبات الجماعية، استعدادًا للموسم الجديد.

وتعاقد المنيا مع اللاعب بدوي عاشور خلال الفترة الماضية، لمدة 3 مواسم بعد رحيله من صفوف نادي مصر عقب الصعود للدوري الممتاز.

ويملك بدوي عاشور خبرات كبيرة ولعب من قبل لصفوف المنيا وحقق معهم الصعود للممتاز موسم 2012-2013 ، وهو من أبناء النادي.

ترشيحاتنا

أحمد فهمي يتعرض لمقلب من أحد أصدقائه.. شاهد

الخرباوي: المخابرات البريطانية إمام أئمة الشر.. وتحتها الإخوان وملالي إيران

دافع عن شرفه.. فيديو مأساوي لـ 6 يمنيين يطعنون شاباً بالسكاكين داخل مستشفى

مبهرة وجميلة.. ياسمين صبري بـ اطلالة مثيرة على إنستجرام

نداء شرارة لـ صدى البلد: ارتديت الحجاب منذ أن كان عمري 16 عاماً

لقاء لاعبي الأهلي.. صدى البلد ينشر كواليس رحلة بعثة المصري إلى زنجبار

الأهلي خايف من شيكابالا.. رسالة نارية من مرتضى منصور للقيعي.. فيديو

تقرير يدين الأباتشي .. لجنة الانضباط تعاقب شيكابالا والزمالك وثلاثي بيراميدز.. تفاصيل

رسمياً.. تعرف على المتأهلين الـ 8 إلى كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة في مصر

فايلر يعلن قائمة الأهلي المسافرة إلى غينيا الاستوائية

العثور عليه ميتاً.. سلطات هايتي تحقق في وفاة حارس منتخب كوراساو

شاهد.. لقاء بعثتي الأهلي والمصري بمطار القاهرة قبل السفر إلى إثيوبيا

لقاء لاعبي الأهلي.. صدى البلد ينشر كواليس رحلة بعثة المصري إلى زنجبار

باستثناء الرباعي الدولي.. بعثة الأهلي تتجه إلى غينيا الاستوائية.. صور

زكي عبدالفتاح يفتح النار على أحمد حسن بعد تصريحات اضطهاده.. فيديو

اخبار الرياضة.. الجبلاية تفتح النار على تجاوزات لقاء الزمالك وبيراميدز.. تغريم الزمالك 150 ألفاً.. والفيفا يعوض الأهلي

البداية دائماً مهمة.. ميتشو: انتهى شهر العسل بعد كأس مصر.. فيديو

ميتشو غير جروس.. مرتضى منصور يهنئ الجهاز الفني ولاعبي الزمالك على لقب الكأس.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء لاعبي الأهلي.. صدى البلد ينشر كواليس رحلة بعثة المصري إلى زنجبار

مبهرة وجميلة.. ياسمين صبري بـ اطلالة مثيرة على إنستجرام

شاهد.. لقاء بعثتي الأهلي والمصري بمطار القاهرة قبل السفر إلى إثيوبيا