بعد تعافيه من الإصابة.. المنيا يجهز بدوي عاشور للمباريات

يكثف أعضاء الجهاز الفنى لنادى المنيا بقيادة سمير كمونة، جهودهم لتجهيز بدوي عاشور جناح الفريق الأيمن، بعد عودته من الاصابة، خاصة أنه من الأعمدة الرئيسية بالفريق.





وتعرض بدوي عاشور لإصابة بشد في السمانة وتغيب عدة أيام عن تدريبات الفريق خلال تلك الفترة، قبل أن يتعافي ويعود للتدريبات الجماعية، استعدادًا للموسم الجديد.





وتعاقد المنيا مع اللاعب بدوي عاشور خلال الفترة الماضية، لمدة 3 مواسم بعد رحيله من صفوف نادي مصر عقب الصعود للدوري الممتاز.



