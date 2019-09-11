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رياضة

العثور عليه ميتاً.. سلطات هايتي تحقق في وفاة حارس منتخب كوراساو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:56 ص
حارس المرمى الاحتياطي
حارس المرمى الاحتياطي لمنتخب كوراساو جارزينيو بييتر
ريهام بكير
فتحت السلطات في مدينة هايتي، تحقيقًا موسعًا، بعد العثور على جارزينيو بييتر حارس المرمى الاحتياطي لمنتخب كوراساو، ميتاً، في غرفته بالفندق الذي يقيم فيه البعثة، لتحديد سبب الوفاة، وذلك عشية لقاء البلد المضيف في دوري أمم الكونكاكاف.

ونقلت الراي الكويتية تصريحات إعلامية لوزير الرياضة الهايتي إيدوينج تشارلز أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما كان يعاني من مشاكل في القلب.

وأوضح، أنه في حوالي الساعة الثالثة من صباح يوم الاثنين 9 سبتمبر، أصيب جارزينيو بييتر بعارض صحي وبعد تلقيه العلاج على يد طبيب منتخب كوراساو، خلد اللاعب الى النوم بشكل طبيعي.

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