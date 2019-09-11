العثور عليه ميتاً.. سلطات هايتي تحقق في وفاة حارس منتخب كوراساو

فتحت السلطات في مدينة هايتي، تحقيقًا موسعًا، بعد العثور على جارزينيو بييتر حارس المرمى الاحتياطي لمنتخب كوراساو، ميتاً، في غرفته بالفندق الذي يقيم فيه البعثة، لتحديد سبب الوفاة، وذلك عشية لقاء البلد المضيف في دوري أمم الكونكاكاف.





ونقلت الراي الكويتية تصريحات إعلامية لوزير الرياضة الهايتي إيدوينج تشارلز أن اللاعب البالغ من العمر 31 عاما كان يعاني من مشاكل في القلب.



