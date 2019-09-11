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منوعات

يهدد بكارثة صحية.. ارتفاع نسبة اكتظاظ السجون في غانا عن المعدل الطبيعي

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:45 ص
اكتظاظ السجون في
اكتظاظ السجون في غانا
أ ش أ
كشف مدير السجون في غانا فيتاليس أييه أن نسبة اكتظاظ السجون بلغت 49ر55% ، موضحا أن عدد النزلاء بلغ حاليا 15 ألفا و461 سجينا بدلا من 9 آلاف و945 سجينا كقدرة استيعابية قياسية للسجون.

وأعرب فيتاليس -في مقابلة مع صحيفة (جانيان تايمز) في أكرا- عن قلقه إزاء الوضع الراهن، مؤكدا أن هذا يعزز العدوى وانتشار الأمراض المعدية والتلوث وسوء الصرف الصحي من بين أمور أخرى.

وأورد مدير السجون في غانا، بعض العوامل المساهمة في الازدحام في سجون البلاد، منها الأحكام المشددة، وعدم وجود عقوبة بديلة مثل خدمة المجتمع.

وحث مدير السجون في غانا، المواطنين، على عدم وصم المدانين السابقين بل قبولهم في المجتمع، قائلا: "عندما نتخلى عنهم في المجتمع ، يشعرون بالرفض ويعودون إلى نفس الجرائم التي ارتكبوها".

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