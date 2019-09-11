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رياضة

6 وديات نارية.. الأرجنتين تسحق المكسيك.. وبيرو تتفوق على البرازيل

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:06 ص
الارجنتين تسحق المكسيك
الارجنتين تسحق المكسيك
ريهام بكير
أقيمت فجر اليوم الاربعاء ، 6 مباريات دولية ودية ، للمنتخبات ، البداية كانت بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروجواي والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1

وتقدم بريان رودريجيز لمنتخب أوروجواي في الدقيقة 50 من عمر اللقاء ، وتعادل جوردن موريس لأمريكا في الدقيقة 79.

فيما فاز منتخب الإكوادور بثلاثية نظيفة على بوليفيا ، واحرز الاهداف مايكل استيرادا ، وجونيور نازارينو وجونزال بلات، بينما انتهت مواجهة كولومبيا وفنزويلا بالتعادل السلبي

وعن اللقاء الرابع الودي ، فاز الهندوراس على تشيلي 2-1 ، تقدم للأخير ألفونسو باروت في الدقيقة 19، بينما تعادل ألبرت إليس ، ثم تقدم جوناثان تور بالهدف الثاتي لهندوراس.

وفي لقاء ناري سحق الأرجنتين نظيره المكسيك ، برباعية نظيفة ، سجلها ،لاوتارو مارتينيز "هاتريك" ، ولياندرو باريديس من ضربة جزاء

وآخر المباريات الودية ، المقامة خلال الاجندة الدولية ، فاز منتخب بيرو على البرازيل بهدف نظيف أحرزه لويس أبرام في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

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