6 وديات نارية.. الأرجنتين تسحق المكسيك.. وبيرو تتفوق على البرازيل

أقيمت فجر اليوم الاربعاء ، 6 مباريات دولية ودية ، للمنتخبات ، البداية كانت بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروجواي والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1
وتقدم بريان رودريجيز لمنتخب أوروجواي في الدقيقة 50 من عمر اللقاء ، وتعادل جوردن موريس لأمريكا في الدقيقة 79.
فيما فاز منتخب الإكوادور بثلاثية نظيفة على بوليفيا ، واحرز الاهداف مايكل استيرادا ، وجونيور نازارينو وجونزال بلات، بينما انتهت مواجهة كولومبيا وفنزويلا بالتعادل السلبي
وعن اللقاء الرابع الودي ، فاز الهندوراس على تشيلي 2-1 ، تقدم للأخير ألفونسو باروت في الدقيقة 19، بينما تعادل ألبرت إليس ، ثم تقدم جوناثان تور بالهدف الثاتي لهندوراس.
وفي لقاء ناري سحق الأرجنتين نظيره المكسيك ، برباعية نظيفة ، سجلها ،لاوتارو مارتينيز "هاتريك" ، ولياندرو باريديس من ضربة جزاء
وآخر المباريات الودية ، المقامة خلال الاجندة الدولية ، فاز منتخب بيرو على البرازيل بهدف نظيف أحرزه لويس أبرام في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.