6 وديات نارية.. الأرجنتين تسحق المكسيك.. وبيرو تتفوق على البرازيل

أقيمت فجر اليوم الاربعاء ، 6 مباريات دولية ودية ، للمنتخبات ، البداية كانت بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروجواي والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1





وتقدم بريان رودريجيز لمنتخب أوروجواي في الدقيقة 50 من عمر اللقاء ، وتعادل جوردن موريس لأمريكا في الدقيقة 79.





فيما فاز منتخب الإكوادور بثلاثية نظيفة على بوليفيا ، واحرز الاهداف مايكل استيرادا ، وجونيور نازارينو وجونزال بلات، بينما انتهت مواجهة كولومبيا وفنزويلا بالتعادل السلبي





وعن اللقاء الرابع الودي ، فاز الهندوراس على تشيلي 2-1 ، تقدم للأخير ألفونسو باروت في الدقيقة 19، بينما تعادل ألبرت إليس ، ثم تقدم جوناثان تور بالهدف الثاتي لهندوراس.





وفي لقاء ناري سحق الأرجنتين نظيره المكسيك ، برباعية نظيفة ، سجلها ،لاوتارو مارتينيز "هاتريك" ، ولياندرو باريديس من ضربة جزاء



