كوريا الشمالية تعلن اختبار تجربة منصة إطلاق صواريخ متعددة فائقة الحجم

أعلنت وسائل الإعلام الكوري الشمالية اليوم الأربعاء إن بيونج يانج اختبرت أمس الثلاثاء منصة إطلاق صواريخ متعددة فائقة الحجم تحت إشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون.



وذكرت صحيفة رودونج شينمون الناطقة باسم حزب العمال الكوري الشمالي أن الزعيم كيم أشرف على اختبار التجربة التي حققت هدفها، وأصبحت مناسبة لتحديد مرحلة قادمة لإكمال أنظمة الأسلحة.



ونقلت الصحيفة عن الزعيم الكوري الشمالي قوله إن هذه التجربة تثبت أخيرا الجوانب المتعلقة بالعمليات القتالية لمنصة إطلاق صواريخ متعددة فائقة الضخامة، وخصائص مسارها ودقتها وغيرها، موضحا أنه الخطوة المتبقية تتمثل في إجراء تجربة إطلاق المقذوفات.



وكانت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية قد أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت صباح أمس الثلاثاء مقذوفين مجهولي الهوية من منطقة كيتشون نحو بحر الشرق.



من جانبها، رأت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن تصريحات كيم تلمح بإجراء تجربة إضافية، كما أوضحت مصادر في الحكومة الكورية الجنوبية أن هناك احتمالية سقوط واحد من المقذوفين في الأرض، مما يثير توقعات بعدم الإشارة إلى نجاح التجربة، قائلة :" يبدو أن كوريا الشمالية كانت تهدف في التجربة إلى ضرب جزيرة في بحر الشرق."