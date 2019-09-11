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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 11 - 9 -2019.. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:37 ص
اسعار الخضراوات والفاكهة
اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاربعاء
مي محمد
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 11 -9 - 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية، ويقدم "صدى البلد" خدمة أسعار الخضراوات والفاكهة للقراء بشكل يومي.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الأربعاء 11 -9 -2019.

وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضار اليوم في مصر:

الطماطم: 5 جنيهات
البطاطس: 8 جنيهاات
البصل: 5 جنيهات
الخيار: 6 جنيهات
الجزر: 5 جنيهات
الملوخية: 3 جنيهات
الباذنجان: 4 جنيهات
الفاصوليا: 30 جنيهًا

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
كانتلوب: 7 جنيهات
الجوافة: 13 جنيها
الكمثري: 15 جنيهًا
التين: 25 جنيها

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